Ana Sayfa | EKONOMÄ° 20/04/2017 14:41

ÃœnlÃ¼ otomobil devinin fabrikasÄ±na el koyuldu

otomobil

General Motors'un Venezolana fabrikasÄ±na devlet el koydu

General Motors, Venezuela otoritelerinin Valencia bölgesinde bulunan fabrikalarÄ±na illegal ÅŸekilde el koyduklarÄ±nÄ± belirterek, haklarÄ±nÄ± savunmak için tüm yasal yollara baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bildirdi.GM yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Dün, General Motors Venezolana fabrikasÄ±na beklenmedik ÅŸekilde kamu otoritesi tarafÄ±ndan el konuldu. Buna ek olarak, araçlar gibi baÅŸka varlÄ±klar da kamu otoriteleri tarafÄ±ndan illegal olarak fabrikadan alÄ±ndÄ±" dedi. AçÄ±klamada, tesise el konulmasÄ±nÄ±n 2.768 iÅŸçi ve 79 bayi için onarÄ±lmasÄ± zararlara yol açacaÄŸÄ± da savunuldu.

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