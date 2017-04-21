Dolar gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ± 21 Nisan 2017

Dolar, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan bugÃ¼n yatay Ã§izgide ilerliyor

Dün küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 3,6270'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,85 deÄŸer kaybÄ±yla 3,6415 seviyesinden tamamladÄ±. Dolar/TL, bugün bankalararasÄ± piyasada yatay bir baÅŸlangÄ±ç yaparak saat 09.25 itibarÄ±yla 3,6400 seviyelerinde dengelendi. AynÄ± dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 düÅŸüÅŸle 3,9005, sterlin/TL de yüzde 0,13 deÄŸer kaybÄ±yla 4,6640'tan iÅŸlem görüyor. Analistler, yabancÄ± yatÄ±rÄ±m bankalarÄ±nÄ±n TL'nin ucuz olduÄŸuna yönelik deÄŸerlendirmelerinin dolar/TL'deki düÅŸüÅŸleri hÄ±zlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, teknik açÄ±dan 3,6300 seviyesinin destek konumuna geldiÄŸini, bu seviyenin aÅŸaÄŸÄ± yönlü kÄ±rÄ±lmasÄ± durumunda 3,60 ve 3,55 seviyelerinin gündeme gelebileceÄŸini kaydetti. Bugün Avro Bölgesi ve ABD'de açÄ±klanacak imalat sanayi SatÄ±n Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceÄŸini bildiren analistler, pazar günü Fransa'da gerçekleÅŸtirilecek cumhurbaÅŸkanÄ± seçiminin ilk turunun da piyasalarÄ±n önemli gündem maddelerinden biri olduÄŸunu vurguladÄ±.