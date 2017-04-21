AltÄ±n haftanÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ± 21 Nisan 2017

AltÄ±n gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸladÄ±. Buna gÃ¶re Ã§eyrek altÄ±n 247, Cumhuriyet altÄ±nÄ± ise bin 9 liradan alÄ±cÄ± buluyor

AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, güne düÅŸüÅŸle baÅŸlayarak 151 liranÄ±n altÄ±na geriledi. KapalÄ±çarÅŸÄ±`da çeyrek altÄ±n 247 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 1.009 liradan satÄ±lÄ±yor.Dün, 152 lirayÄ± gören altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, bu seviyelerde tutunamayarak düÅŸüÅŸe geçti ve günü önceki kapanÄ±ÅŸÄ±na göre yüzde 0,46 deÄŸer kaybÄ±yla 151,1 liradan tamamladÄ±.AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, hafta baÅŸÄ±ndan beri devam eden düÅŸüÅŸ trendini bugüne de taÅŸÄ±yarak 151 liranÄ±n altÄ±na geriledi ve saat 09.20 itibarÄ±yla önceki kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 0,2 deÄŸer kaybÄ±yla 150,7 lira seviyelerinde dengelendi. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 247 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 1.009 liradan satÄ±lÄ±yor. ABD ve Kuzey Kore arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliÄŸin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n satÄ±ÅŸlarÄ± ile gerileyen altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise, dün yüzde 0,77 deÄŸer kaybetmesi sonrasÄ±nda bugün de düÅŸüÅŸ eÄŸiliminde hareket ediyor. AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ÅŸu dakikalarda yüzde 0,1 azalÄ±ÅŸla 1.279,1 dolardan iÅŸlem görüyor.