Ana Sayfa | EKONOMÄ° 21/04/2017 12:45

Rusya TÃ¼rkiye'de buÄŸdaya getirdiÄŸi vergiyi kaldÄ±rmazsa yaptÄ±rÄ±mlarÄ± iptal etmeyeceÄŸiz


Rusya yasak listesi oluÅŸturup TÃ¼rkiye'den ithal ettiÄŸi domates, armut, Ã§ilek gibi meyve ve sebzelere yaptÄ±rÄ±m getirmesi Ã¼zerine Rusya'dan alÄ±nan buÄŸdaya getirdiÄŸi vergi getirmiÅŸti. Rus yetkili, TÃ¼rkiye'nin bu yaptÄ±rÄ±mÄ± kaldÄ±rmadÄ±kÃ§a Rusya'nÄ±n da hiÃ§bir yaptÄ±rÄ±mÄ± iptal etmeyeceklerini sÃ¶yledi.

Rus haber ajansÄ± Sputnik'in haberine göre Dvorkoviç, "BuÄŸday için getirilen sÄ±nÄ±rlamalar kaldÄ±rÄ±lmadan bizim tarafÄ±mÄ±zdan hiçbir adÄ±m atÄ±lmayacak. BuÄŸday yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lmadan bizim herhangi bir ÅŸeyi (yaptÄ±rÄ±m) iptal etme ihtimalimiz yok" dedi.iri

"BUÄžDAYA YÖNELÄ°K YASAKLAR KALKARSA ANLAÅžMAYA HAZIRIZ"

Dvorkoviç, "EÄŸer buÄŸdaya yönelik yasaklar kalkarsa üzerinde anlaÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸumuz birkaç eylem var" diye ekledi.Türkiye, buÄŸday ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiÄŸi ülkelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± listeden Rusya'yÄ± 15 Mart'ta çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±. Kommersant gazetesi, bunun 'fiili bir yasak' olduÄŸunu yazmÄ±ÅŸtÄ±.

RUSYA'DA TÜRK ÜRÜNLERÄ°NÄ°N GÄ°RÄ°ÅžÄ°NE Ä°ZÄ°N VERMÄ°YOR

Kommersant'Ä±n bazÄ± kaynaklarÄ±ysa, Türkiye'nin bu adÄ±mÄ±, Rusya'nÄ±n Türkiye'den alÄ±nan domatese yönelik yasaÄŸÄ± kaldÄ±rmamÄ±ÅŸ olmasÄ± yüzünden atmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini söylemiÅŸti.Rusya ile yaÅŸanan sorunlarÄ±n çözümü için son günlerde yoÄŸun görüÅŸmeler yapÄ±lÄ±yor. Türkiye'nin Rusya'ya yaptÄ±ÄŸÄ± önemli ihracat ürünlerinden domates dahil 13 ürünün bu ülkeye giriÅŸine izin verilmiyor.

 

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