ÃœnlÃ¼ otomobil markasÄ± araÃ§larÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor

Elektrikli otomobil Ã¼reten Tesla bazÄ± araÃ§larÄ±nÄ±n geri dÃ¶nmesini istedi

Son günlerde, elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden biri olan Tesla'nÄ±n baÅŸÄ± bazÄ± modelleriyle dertte. Åžirket, bugün aldÄ±ÄŸÄ± karar ile Åžubat 2016 ile Ekim 2016 arasÄ±nda üretilen Model S ve Model X araçlarÄ±nÄ± geri çaÄŸÄ±rÄ±yor.

ÜRETÄ°M HATASINDAN ÅžÜPHELENÄ°LÄ°YOR

Tesla, bu dönemde üretilen araçlarda bir üretim hatasÄ±ndan ÅŸüphelendikleri için bu kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Åžirket, bazÄ± araçlarda park freni aktif hale getirildiÄŸinde diÅŸlilerde yaÅŸanan bir arÄ±za sonucu frenin kapatÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

GÜVENLÄ°K ÖNLEMÄ° Ä°ÇÄ°N

AyrÄ±ca Tesla, bu araçlarÄ± sadece bir güvenlik önlemi olarak çaÄŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, yalnÄ±zca az sayÄ±da aracÄ±n bu arÄ±zayÄ± göstereceÄŸini ve arÄ±za görülse bile sürücü veya yolcu için herhangi bir güvenlik riski oluÅŸturmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Park frenindeki arÄ±za birçok araçta farklÄ± ÅŸekillerde ortaya çÄ±ktÄ±. Sürücülerin kimi park freninin arÄ±zalÄ± olduÄŸuna dair uyarÄ± alÄ±rken, kimi sürücüler araçlarÄ±nÄ±n park frenlerinin kapatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. Gelen ÅŸikayetleri inceleyen Tesla, problemin kaynaÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 10 ay boyunca üretilen tüm araçlarda kullanÄ±lan Brembo markalÄ± frenler olduÄŸunu tespit etti.Bu yüzden 10 aylÄ±k süre boyunca üretilen 53 bin aracÄ±n tamamÄ± geri çaÄŸrÄ±lÄ±yor. Ancak Tesla bu araçlarÄ±n yüzde beÅŸinden daha azÄ±nÄ±n park freninde problem olduÄŸunu düÅŸünüyor.

2016'DA ÜRETTÄ°ÄžÄ° ARAÇLARIN YARISINDAN FAZLASINI ETKÄ°LEYECEK

Yine de üretilen tüm araçlarÄ± geri çaÄŸÄ±rmak, ilerde gerçekleÅŸebilecek herhangi bir problemi önlemek için en doÄŸru yol gibi görünüyor. Sonuç olarak, Tesla'nÄ±n bu hamlesi, 2016 yÄ±lÄ±nda ürettiÄŸi araçlarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± etkileyecek.shiftdelete.net'in haberine göre geri çaÄŸrÄ±lan araçlarÄ±n 45 dakikadan daha kÄ±sa sürede tüm frenleri yenileri ile deÄŸiÅŸtirilecek. Ä°ÅŸlemlere yakÄ±nda baÅŸlayacak olan Tesla, 53 bin aracÄ±n tamamÄ±nÄ±n frenlerini Ekim ayÄ±na kadar yenilemeyi planlÄ±yor.