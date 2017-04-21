Referandum bitti Borsa'da en yÃ¼ksek ikinci kapanÄ±ÅŸÄ±

Borsa Ä°stanbul referandumun ardÄ±ndan en yÃ¼ksek ikinci kapanÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi

Borsa Ä°stanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,42 artarak 92.423,93 puan ile tarihinin en yüksek 2'inci kapanÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi. Endeks 22 MayÄ±s 2013 tarihinde kapanÄ±ÅŸ rekorunu 93.178,87 puana taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Güne artÄ±ÅŸla baÅŸlayan ve 22 MayÄ±s 2013 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 92.909,30 puanÄ± gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satÄ±ÅŸlarÄ± ile kazançlarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± geri verse de 92.000 puanÄ±n üzerinde dengelendi. Böylece haftalÄ±k bazda yatÄ±rÄ±mcÄ±sÄ±na ortalama yüzde 2,62 kazandÄ±ran Borsa Ä°stanbul'un yÄ±l baÅŸÄ±na göre getirisi ise yüzde 18'i geçti. BIST 100 endeksi de 22 MayÄ±s 2013 tarihindeki 93.178,87 puanlÄ±k kapanÄ±ÅŸtan sonra tarihinin en yüksek kapanÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirmiÅŸ oldu.

FRANSA SEÇÄ°MÄ° ETKÄ°LÄ° OLACAK

Analistler, gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) Para PolitikasÄ± Kurulu (PPK) toplantÄ±sÄ±nÄ±n piyasalarÄ±n yönü üzerinde belirleyici olacaÄŸÄ±nÄ± kaydederek, Fransa'da pazar günü gerçekleÅŸtirilecek cumhurbaÅŸkanÄ± seçiminin ilk tur sonuçlarÄ±nÄ±n da takip edileceÄŸini dile getirdi.Teknik açÄ±dan BIST 100 endeksinin 92.000 puanÄ±n üzerinde kaldÄ±ÄŸÄ± sürece hedeflerinin 93.398 zirvesi ve 95.000 seviyeleri olacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden analistler, olasÄ± düÅŸüÅŸlerde ise 91.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceÄŸini öngördü.