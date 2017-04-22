300 liraya satÄ±lan eriÄŸin kilo fiyatÄ± 10 liraya dÃ¼ÅŸtÃ¼

Mersin'in Silifke ilÃ§esinde 300 liradan satÄ±lan eriÄŸin kilo fiyatÄ± 10 liraya kadar geriledi

Silifke Erik Üreticileri Kurucu BaÅŸkanÄ± Mustafa GöktaÅŸ, bu yÄ±l ilçe genelinde 8 bin dönüm arazide 8 bin ton erik hasadÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Silifke'de yetiÅŸen can eriÄŸinin gerek erkenci olmasÄ±ndan, gerekse görünümü ve lezzetiyle tüketiciler tarafÄ±ndan talep edildiÄŸini vurgulayan GöktaÅŸ, ÅŸunlarÄ± belirtti:

"EriÄŸin getirisi dolayÄ±sÄ±yla ilgi sürekli artÄ±yor ve üretim alanÄ± da buna baÄŸlÄ± olarak geniÅŸledi. Göksu Vadisi Türkiye'nin en doÄŸal ortamlarÄ±ndan birisi. Bu vadinin köylerinin en önemli özelliÄŸi iklimler içerisinde mikro klima özelliÄŸe sahip olmasÄ±. Mikro klima özelliÄŸinden dolayÄ± burada yetiÅŸen ürünlerin ayrÄ± bir damak zevki ve görünümü var. Türkiye'nin ilk turfanda can eriÄŸi de Silifke'nin Göksu Vadisi'nde yetiÅŸmektedir."

GöktaÅŸ, can eriÄŸinin açÄ±kta hasadÄ±na baÅŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kilogramÄ±nÄ±n 300 liradan 10 liraya kadar düÅŸtüÄŸünü, talebin de arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.