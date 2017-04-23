Ana Sayfa | EKONOMÄ° 23/04/2017 13:04

DoÄŸalgaz faturasÄ±nÄ± Ã¶demeyenler iÃ§in yeni dÃ¼zenleme

Enerji PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu

Enerji PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu faturalarÄ± Ã¶demeyen mÃ¼ÅŸterileri iÃ§in yeni dÃ¼zenleme getirdi

Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) son kurul toplantÄ±sÄ±nda bir düzenleme yapÄ±ldÄ±. Düzenlemeye göre, müÅŸterinin ödenmemiÅŸ doÄŸalgaz faturalarÄ±nda 50 metreküpten az borç olmasÄ± halinde kesinti yapÄ±lmayacak. AkÅŸam'dan Miray Çimen'in haberine göre, abonenin vefatÄ± halinde vefat eden abonenin eÅŸi daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketinde mevcut bulunan güvence bedeli aktarÄ±larak ve ilave bir güvence bedeli alÄ±nmaksÄ±zÄ±n abone yapÄ±lacak. Bu durum diÄŸer mirasçÄ±larÄ±n itiraz etmemesi halinde kabul edilecek. Acil durum sebebiyle yapÄ±lanlar kesintiler hariç olmak üzere, cuma günleri ve resmi tatillerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden önceki gün doÄŸalgaz kesintisi yapÄ±lamayacak.

 

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