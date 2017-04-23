BakanlÄ±k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kÃ¶prÃ¼ Ã¼creti zam iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve baÄŸlantÄ± yollarÄ± Ã¼cretlerine zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yalanladÄ±

UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve baÄŸlantÄ±lÄ± yol ücretlerine yüzde 23 oranÄ±nda zam yapÄ±ldÄ±" ÅŸeklindeki haberlere iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, yap-iÅŸlet-devret yöntemi ile yapÄ±lan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve baÄŸlantÄ± yollarÄ± geçiÅŸ ücretinin, sözleÅŸmeye göre köprü için KDV hariç 3 dolar, otoyol için ise kilometre baÅŸÄ±na KDV hariç 0,08 dolar olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

"BM DOLAR ENFLASYONU DÄ°KKATE ALINARAK ZAM YAPILDI"

GeçiÅŸ fiyatlarÄ±nÄ±n, sözleÅŸme gereÄŸi her sene ocak ayÄ±nÄ±n 2. günü için Merkez BankasÄ± tarafÄ±ndan belirlenen dolar alÄ±ÅŸ kuru ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler Tüm Kentsel Tüketici FiyatlarÄ± Endeksi'ne göre dolar enflasyonu dikkate alÄ±narak belirlendiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

BAKANLIÄžIN AÇIKLAMASI

"2016 yÄ±lÄ± için Merkez BankasÄ± tarafÄ±ndan 2,9181 lira olarak belirlenen dolar kuru, 2017 yÄ±lÄ± için 3,5192 lira olarak ilan edilmiÅŸ ve tarifelere yansÄ±tÄ±larak 2 Ocak 2017 itibarÄ±yla uygulanmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak BirleÅŸmiÅŸ Milletler dolar enflasyonu güncellemesinin Åžubat 2017'de açÄ±klanmasÄ± nedeniyle yüzde 2,09 olarak belirlenen dolar enflasyon farkÄ± 8 Mart 2017'de tarifelere yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r.BazÄ± haberlerde yüzde 23 oranÄ±nda bir zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öne sürülmektedir. Oysa 1 Ocak 2017'de açÄ±klanan geçiÅŸ ücretlerine ilaveten BirleÅŸmiÅŸ Milletler dolar enflasyonu güncellemesi ile artÄ±ÅŸ sadece yüzde 2,09 seviyesindedir. SözleÅŸme gereÄŸi yapÄ±lan ve 8 Mart'ta uygulanan fiyat güncellemesinin yeni yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir zam gibi habere konu edilmesi kamuoyunu yanlÄ±ÅŸ bilgilendirmeye sebebiyet vermektedir. Her yÄ±l ocak ayÄ±nÄ±n ikinci gününde belirlenen döviz kuru karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Türk lirasÄ±na, dolar enflasyon farkÄ± (artÄ±ÅŸ veya azalÄ±ÅŸ olabilir) ilave edilerek ÅŸubat sonunda yÄ±l sonuna kadar geçerli olan fiyat belirlenmektedir."