Borajet seferlerine ara veriyor

Borajet maddi koÅŸullarÄ±nÄ±n zorlaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan seferlerine ara verme kararÄ± aldÄ±. MÃ¼ÅŸterilerinin maÄŸduriyet yaÅŸamamasÄ± iÃ§inse THY ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Son günlerde 'batacak' iddialarÄ±yla gündeme gelen Borajet bugünden itibaren seferlerine ara veriyor. Borajet'ten yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle: "Yurtiçinde ve dÄ±ÅŸÄ±nda 80 farklÄ± noktaya hizmet veren Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel havayolu ÅŸirketi olan Borajet HavayollarÄ± SBS Holding bünyesine devredilmesinin ardÄ±ndan yapÄ±lmakta olan dünyanÄ±n en büyük havalimanlarÄ±ndan biri olacak Ä°stanbul 3. HavalimanÄ±'na çok daha güçlü olarak hizmet verme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürmektedir. Borajet HavayollarÄ± yeniden yapÄ±lanma çalÄ±ÅŸmalarÄ± neticesinde filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçaÄŸÄ±n 6'sÄ±nÄ±n teknik arÄ±za ve parça eksikliÄŸinden dolayÄ± uzun süredir yerde kalmasÄ± sebebiyle oluÅŸan teknik sorunlarÄ±n giderilerek uçulabilir duruma gelmesi uzun süre alacaÄŸÄ±ndan dolayÄ±, müÅŸteri maÄŸduriyeti ve ticari itibar göz önüne alÄ±narak filonun yenilenip yeni uçuÅŸ rotalarÄ±nÄ±n ve planlamalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± için uçuÅŸlarÄ±na geçici bir süre ara vermiÅŸtir" denildi.

30 BÄ°N BÄ°LET NE OLACAK?

Firmadan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre ise satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan 30 bin kadar biletle ilgili maÄŸduriyet oluÅŸmamasÄ± için THY ile görüÅŸüldüÄŸü vurgulandÄ±. AçÄ±klamada müÅŸterilerin bu biletleri THY uçuÅŸlarÄ±nda kullanÄ±labileceÄŸi kaydedildi. BoraJet uçuÅŸlarÄ±nÄ±n üçüncü havalimanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na kadar yapÄ±lmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Ocak ayÄ±nda devri yapÄ±lan Borajet'in yüklü miktarda borcunun bulunduÄŸu iddia ediliyor. (Kaynak: Hürriyet)