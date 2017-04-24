Ana Sayfa | EKONOMÄ° 24/04/2017 14:07

Fransa'da seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar rekor kÄ±rdÄ±

dolar

Fransa seÃ§imleri ilk turunun sonuÃ§larÄ±nÄ±n belli olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, 3,5885â€™e kadar gerileyerek 5.5 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine geldi

 Borsa Ä°stanbul (BIST) 100 endeksi, haftanÄ±n ilk iÅŸ gününe 92.920,01 puandan baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan günün ilk yarÄ±sÄ±nÄ± 93 bin 269 puandan kapatarak tarihi rekoruna yaklaÅŸtÄ±.

REKOR KIRMASI HALÄ°NDE…

Analist Gizmen NalbantlÄ±, piyasalardaki son durumu yorumladÄ±. NalbantlÄ± ÅŸöyle dedi: Referandum sonrasÄ± yurtiçindeki olumlu hava Fransa seçimleri sonrasÄ± devam ediyor. Le Pen riskinin geçmesi ile küresel hisse senedi piyasalarÄ± ralli yaparken BÄ°ST 100'de buna katÄ±ldÄ±. Endeks 93 bin 338 seviyesini görerek tarihinin en yüksek seviyesi olan 93.398'e yaklaÅŸtÄ±. Yeni zirve yapÄ±p 93 bin 500 seviyelerinde tutunmasÄ± durumunda ilk önemli seviye 95 bin olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. 91 bin 500 üzerinde yukarÄ± trend devam ediyor.

YARIN GÖZLER AVRUPA KONSEYÄ°’NDE

Kur tarafÄ±nda ise 3.65'in altÄ±nda düÅŸüÅŸ devam edebilir. Ancak 3.60'Ä±n altÄ±nda yurtiçi yerleÅŸiklerin oldukça yüksek olan talebini düÅŸündüÄŸümüzde 3.55 bölgesinin önemli bir destek olduÄŸunu düÅŸünüyorum. YÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana yurtiçi yerleÅŸiklerin döviz mevduatlarÄ± 16,3 milyar dolar yükseldi. Özellikle 3.55 bölgesinden kurumsal talep dikkat çekiyor. Bu hafta kritik iki önemli geliÅŸmeyi takip edeceÄŸiz. YarÄ±n Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye-AB iliÅŸkilerini etkileyebilecek bir oylama yapacak. Türkiye'nin yeniden gözlem altÄ±na alÄ±nmasÄ± iliÅŸkileri gerebilir. ÇarÅŸamba günü ise Merkez BankasÄ±'nÄ±n faiz kararÄ± kur üzerinde belirleyici olacaktÄ±r.

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dolar

Dolar TL haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 24 Nisan 2017

Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ardÄ±ndan dolar fiyatlarÄ± 3,60'Ä±n altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼

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Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 24 Nisan 2017

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