Ana Sayfa | EKONOMÄ° 24/04/2017 20:03

TCMB BaÅŸkanÄ± Ã‡etinkaya Ä°hracat ithalattan daha hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yor dedi

TCMB BaÅŸkanÄ± Ã‡etinkaya

TCMB BaÅŸkanÄ± Murat Ã‡etinkaya 2017 yÄ±lÄ± ilk ve ikinci Ã§eyreÄŸiyle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nÄ±n 85. Hesap Dönemi OlaÄŸan Genel Kurulu, BankanÄ±n Ä°dare Merkezi ToplantÄ± Salonu'nda gerçekleÅŸtirildi. Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Murat Çetinkaya, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Önde gelen veriler 2017 yÄ±lÄ± ilk çeyrekte Ä±lÄ±mlÄ± büyümeye iÅŸaret ediyor. Ä°kinci çeyrekten itibaren ekonomik aktivitede yavaÅŸ yavaÅŸ toparlanma bekliyoruz" deÄŸerlendirmesinde bulundu. Öncü göstergelerin ihracatÄ±n ithalattan daha hÄ±zlÄ± büyüdüÄŸüne iÅŸaret ettiÄŸini söyleyen Çetinkaya, "AyrÄ±ca, Türkiye'nin küresel ihracattaki pazar payÄ± artÄ±ÅŸ eÄŸilimini koruyor. Bu çerçevede 2017 yÄ±lÄ±nda net ihracatÄ±n büyümenin en önemli sürükleyicilerinden biri olmasÄ±nÄ± bekliyoruz" ifadesini kullandÄ±.

 

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