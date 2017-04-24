Borsa Ä°stanbul tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek kapanÄ±ÅŸ rekorunu kÄ±rdÄ±

Yeni haftanÄ±n ilk iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde en yÃ¼ksek kapanÄ±ÅŸ rekorunu kÄ±ran BIST 100, iÅŸlem hacmini 5 milyar liraya yaklaÅŸtÄ±rdÄ±

Geçen hafta yatÄ±rÄ±mcÄ±sÄ±na ortalama yüzde 2,62 kazandÄ±ran BIST 100 endeksi, yeni haftanÄ±n ilk iÅŸlem gününde de çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdürdü ve hem tüm zamanlarÄ±n en yüksek seviye rekorunu hem de kapanÄ±ÅŸ rekorunu kÄ±rdÄ±. Endeks, 22 MayÄ±s 2013'te gün içinde 93.398,33 puanÄ± görmüÅŸ ve günü 93.178,87 puandan tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.BIST 100 endeksi önceki kapanÄ±ÅŸa göre 1.378,88 puan artarken, toplam iÅŸlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleÅŸti. BankacÄ±lÄ±k endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 1,48 yükseldi. Sektör endeksleri arasÄ±nda en fazla yüzde 3,76 ile ulaÅŸtÄ±rma kazandÄ±rÄ±rken, gerileyen endeks olmadÄ±.