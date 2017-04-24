TÃœÄ°K aÃ§Ä±kladÄ± Hizmet ve ticaret sektÃ¶rÃ¼nde gÃ¼ven endeksi arttÄ± mÄ±

TÃœÄ°K'in verilerine gÃ¶re hizmet ve ticaret sektÃ¶rÃ¼ndeki gÃ¼ven endeksi yÃ¼kseliÅŸe geÃ§erken, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde gerileme yaÅŸandÄ±

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K), nisan ayÄ±na iliÅŸkin "sektörel güven endeksi" istatistiklerini açÄ±kladÄ±. Nisan ayÄ±nda, mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre 3 puan artÄ±ÅŸlar yüzde 99,9 oldu.

HÄ°ZMET SEKTÖRÜ YÜKSELÄ°ÅžTE

Hizmet sektörü güven endeksindeki yükseliÅŸte; son üç aylÄ±k dönemde "iÅŸ durumunun" iyileÅŸtiÄŸini, "hizmetlere olan talebin" arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gelecek üç aylÄ±k dönemde de "hizmetlere olan talebin" artacaÄŸÄ±nÄ± bekleyen giriÅŸim yöneticisi sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± etkili oldu.Buna göre hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iÅŸ durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sÄ±rasÄ±yla yüzde 5, yüzde 3,3 ve yüzde 1,1 arttÄ±.

PERAKENDE TÄ°CARET SEKTÖRÜ 4 PUAN YÜKSELDÄ°

Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ perakende ticaret sektörü güven endeksi de nisan ayÄ±nda yüzde 4,1 oranÄ±nda artarak 101,6 deÄŸerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu artÄ±ÅŸ; son üç aylÄ±k dönemde "iÅŸ hacmi-satÄ±ÅŸlarÄ±n" arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiren ve gelecek üç aylÄ±k dönemde "iÅŸ hacmi-satÄ±ÅŸlarÄ±n" artacaÄŸÄ±nÄ± bekleyen giriÅŸim yöneticisi sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan kaynaklandÄ±. "Mevcut mal stok seviyesinin" mevsim normallerinin altÄ±nda olduÄŸunu deÄŸerlendiren giriÅŸim yöneticisi sayÄ±sÄ± ise azaldÄ±.Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iÅŸ hacmi-satÄ±ÅŸlar ve iÅŸ hacmi-satÄ±ÅŸlar beklentisi endeksleri sÄ±rasÄ±yla yüzde 7,2 ve yüzde 7 artarken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 1,6 azaldÄ±.

Ä°NÅžAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSÄ° GERÄ°LEDÄ°

Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ inÅŸaat sektörü güven endeksi ise bir önceki aydaki 85,8 seviyesinden, 85,7 deÄŸerine geriledi. Ä°nÅŸaat sektörü güven endeksindeki azalÄ±ÅŸta; "alÄ±nan kayÄ±tlÄ± sipariÅŸlerin mevcut düzeyini" mevsim normalinin üzerinde deÄŸerlendiren ve gelecek üç aylÄ±k dönemde "toplam çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nda" artÄ±ÅŸ bekleyen giriÅŸim yöneticisi sayÄ±sÄ±nÄ±n gerilemesinden kaynaklandÄ±.Ä°nÅŸaat sektöründe bir önceki aya göre; alÄ±nan kayÄ±tlÄ± sipariÅŸlerin mevcut düzeyi ve toplam çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± beklentisi endeksleri sÄ±rasÄ±yla yüzde 0,1 ve yüzde 0,2 düÅŸtü.