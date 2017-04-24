BakanlÄ±ÄŸa ÅŸikayet yaÄŸÄ±yor Taksimetrelerin mÃ¼hÃ¼rleri geÃ§ersiz olduÄŸu tespit edildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul'daki taksilerin fiyat ayarlarÄ±nÄ± yapan firmada araÅŸtÄ±rmalar yaparak taksimetrelerin mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Taksilerde indi bindi 8.75 kuruÅŸ olarak belirlenmesinin ardÄ±ndan taksimetrelerin ayarlarÄ±nÄ± yapan firma hakkÄ±nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±'na bir ÅŸikayet geldi.BazÄ± taksimetrelere mühürlerinin geçersiz olduÄŸu ihbarÄ± üzerine harekete geçen bakanlÄ±k yetkilileri konuyla ilgili müfettiÅŸ görevlendirdi.YapÄ±lan incelemeler sonucunda baÅŸta Atatürk HavalimanÄ± Taksiciler Kooperatifi'nde görevli taksiler olmak üzere Ä°stanbul'da birçok durakta müfettiÅŸler incelemelerde bulundu. YapÄ±lan kontrollerde TETAÅž firmasÄ± tarafÄ±ndan ayarlanan bazÄ± taksilerdeki taksimetrelerin mühürlerinin geçersiz olduÄŸu ait tespit edildi. Yetkililer mühürleri geçersiz bulunan taksimetrelere el koydu.