UÃ§uÅŸlarÄ±na ara veriyor Borajet 400 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± iÅŸten Ã§Ä±karacak

UÃ§uÅŸlarÄ±na maddi koÅŸullar nedeniyle ara vereceÄŸini duyuran Borajet, kÃ¼Ã§Ã¼lmeye gidiyor
UçuÅŸ operasyonlarÄ±nÄ± durduran Borajet, 400 çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± iÅŸten çÄ±karacak. YaklaÅŸÄ±k 550 çalÄ±ÅŸanÄ± bulunan firma, iÅŸten çÄ±karÄ±lacak personeline tazminatlarÄ±nÄ±n zamanÄ±nda ödeneceÄŸi sözünü verdi.Åžirketin filosunda 6'sÄ± yedek parça eksikliÄŸi nedeniyle uçamayan toplam 10 yolcu uçaÄŸÄ± ile 2 özel jet bulunuyor. Åžirket, özel jetlerin operasyonlarÄ±na devam ederek uçuÅŸ lisansÄ±nÄ± elinde tutmayÄ± amaçlÄ±yor.