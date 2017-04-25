Ana Sayfa | EKONOMÄ° 25/04/2017 11:12

Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 25 Nisan 2017

dolar ve euro

Referandumdan sonra dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§en dolar ve euro, Fransa'daki seÃ§imlerin ardÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Fransa'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinin ardÄ±ndan haftaya düÅŸüÅŸle baÅŸlayan dolar/TL'deki pozitif seyir devam ediyor.Dün 1 ay sonra ilk kez 3,60'Ä±n altÄ±na inen dolar 3,5700 seviyesine kadar geriledi. Kur 3,57-3,58 arasÄ±nda iÅŸlem görüyor. Euro 3,87 civarÄ±nda hareket ediyor.Teknik açÄ±dan dolar/TL'de 3,55 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduÄŸuna iÅŸaret eden analistler, olasÄ± yükseliÅŸlerde 3,6250 ve 3,6500 seviyelerinin direnç konumunda olacaÄŸÄ±nÄ± kaydediyor.

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altÄ±n fiyatlarÄ±

Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 25 Nisan 2017

AltÄ±n fiyatlarÄ± referandum ve Fransa'daki seÃ§imlerin ardÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

borajet

UÃ§uÅŸlarÄ±na ara veriyor Borajet 400 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± iÅŸten Ã§Ä±karacak

UÃ§uÅŸlarÄ±na maddi koÅŸullar nedeniyle ara vereceÄŸini duyuran Borajet, kÃ¼Ã§Ã¼lmeye gidiyor