Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 25 Nisan 2017

Referandumdan sonra dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§en dolar ve euro, Fransa'daki seÃ§imlerin ardÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Fransa'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinin ardÄ±ndan haftaya düÅŸüÅŸle baÅŸlayan dolar/TL'deki pozitif seyir devam ediyor.Dün 1 ay sonra ilk kez 3,60'Ä±n altÄ±na inen dolar 3,5700 seviyesine kadar geriledi. Kur 3,57-3,58 arasÄ±nda iÅŸlem görüyor. Euro 3,87 civarÄ±nda hareket ediyor.Teknik açÄ±dan dolar/TL'de 3,55 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduÄŸuna iÅŸaret eden analistler, olasÄ± yükseliÅŸlerde 3,6250 ve 3,6500 seviyelerinin direnç konumunda olacaÄŸÄ±nÄ± kaydediyor.