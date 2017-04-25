Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 25 Nisan 2017

AltÄ±n fiyatlarÄ± referandum ve Fransa'daki seÃ§imlerin ardÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

AltÄ±n fiyatlarÄ± Fransa seçimleri sonrasÄ± üst üste ikinci gün düÅŸüÅŸ yaÅŸarken, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n riskli varlÄ±klara yeniden yönelmesi bu düÅŸüÅŸlerde etkili oldu. AltÄ±ndaki kayÄ±plar jeopolitik gerginliÄŸin güvenli liman varlÄ±klara hâlâ destek saÄŸlamasÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± kaldÄ±.Spot altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± yüzde 0.1 düÅŸerek 1,273.50 dolardan iÅŸlem gördü.AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± yüzde 0,05 yükseliÅŸle 146 liradan alÄ±cÄ± bulurken; çeyrek altÄ±n 240 liradan, cumhuriyet altÄ±nÄ± ise 990 liradan alÄ±cÄ± buldu.