Ana Sayfa | EKONOMÄ° 25/04/2017 11:12

Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 25 Nisan 2017

altÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n fiyatlarÄ± referandum ve Fransa'daki seÃ§imlerin ardÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

AltÄ±n fiyatlarÄ± Fransa seçimleri sonrasÄ± üst üste ikinci gün düÅŸüÅŸ yaÅŸarken, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n riskli varlÄ±klara yeniden yönelmesi bu düÅŸüÅŸlerde etkili oldu. AltÄ±ndaki kayÄ±plar jeopolitik gerginliÄŸin güvenli liman varlÄ±klara hâlâ destek saÄŸlamasÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± kaldÄ±.Spot altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± yüzde 0.1 düÅŸerek 1,273.50 dolardan iÅŸlem gördü.AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± yüzde 0,05 yükseliÅŸle 146 liradan alÄ±cÄ± bulurken; çeyrek altÄ±n 240 liradan, cumhuriyet altÄ±nÄ± ise 990 liradan alÄ±cÄ± buldu.

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borsa

BIST 100 bir rekor daha kÄ±rdÄ±

Borsa Ä°stanbul dÃ¼nkÃ¼ rekorunun ardÄ±ndan bugÃ¼nde bir rekora daha imza attÄ±

dolar ve euro

Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 25 Nisan 2017

Referandumdan sonra dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§en dolar ve euro, Fransa'daki seÃ§imlerin ardÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

borajet

UÃ§uÅŸlarÄ±na ara veriyor Borajet 400 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± iÅŸten Ã§Ä±karacak

UÃ§uÅŸlarÄ±na maddi koÅŸullar nedeniyle ara vereceÄŸini duyuran Borajet, kÃ¼Ã§Ã¼lmeye gidiyor