BIST 100 bir rekor daha kÄ±rdÄ±

Borsa Ä°stanbul dÃ¼nkÃ¼ rekorunun ardÄ±ndan bugÃ¼nde bir rekora daha imza attÄ±

AçÄ±lÄ±ÅŸta BIST 100 endeksi 414,62 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla tarihi zirve olan 94.217,43 puana çÄ±karken, bankacÄ±lÄ±k endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,57 yükseldi. Sektör endeksleri arasÄ±nda en fazla kazandÄ±ran 3,36 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,24 ile biliÅŸim oldu.

DOLAR BAZINDA ÇOK DÜÅžÜK

TL bazÄ±nda rekorlarÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±n endeksin dolar bazÄ±nda hala 26 bin puan ile çok düÅŸük seviyelerde bulunduÄŸunu ifade eden analistler, dolar bazlÄ± tarihi zirve olan 51 bin 70 puan göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda getiri potansiyelinin devam ettiÄŸini vurguladÄ±.Analistler, teknik açÄ±dan BIST 100 endeksinde hedefin kÄ±sa vadede 95 bin, orta vadede ise 100 bin seviyesinin olacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

PÄ°YASALARDA RALLÄ°

Küresel piyasalarda da ralli yaÅŸanÄ±yor. New York borsasÄ±, Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminin ilk turunun tamamlanmasÄ±nÄ±n piyasalarda yarattÄ±ÄŸÄ± olumlu havayla dün yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi 5 bin 977,99 puan ile tüm zamanlarÄ±n en yüksek seviyesine ulaÅŸtÄ±.Fransa'da dün yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminin ilk turunda YürüyüÅŸ Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un oylarÄ±n yüzde 23,9'unu alarak seçimden birinci sÄ±rada çÄ±kmasÄ±na iÅŸaret eden uzmanlar, bunun Euro Bölgesi'nin daÄŸÄ±lmasÄ± ihtimalini azalttÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekerken, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n bunu olumlu karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Macron, güçlü bir Fransa ile AB'nin yeniden inÅŸasÄ±nÄ±n da önceliÄŸi olacaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± vermiÅŸti.