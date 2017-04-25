Ã‡alÄ±ÅŸanlar tazminatlarÄ±nÄ± yakmadan nasÄ±l istifa edebilir

KÄ±dem tazminatÄ± fonuyla Ã§alÄ±ÅŸanlar tazminatlarÄ±nÄ± alarak istifa etme hakkÄ±na sahip olacak

Son 3 – 4 yÄ±ldÄ±r kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona dönüÅŸtürülmesi çalÄ±ÅŸmalarÄ±, çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±n taraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiriyor. Ä°ÅŸçi sendikalarÄ± hak kaybÄ±na müsaade etmeyeceklerini, iÅŸveren sendikalarÄ± ise eleman tutmakta zorlanacaklarÄ±nÄ± vurguluyorlar. KÄ±dem tazminatÄ± fona dönüÅŸtürülmesi tartÄ±ÅŸmalarÄ± geçtiÄŸimiz hafta Mehmet MüezzinoÄŸlu'nun açÄ±klamalarÄ± sonrasÄ± yeniden gündeme geldi. KÄ±dem tazminatÄ± fona dönüÅŸürse iÅŸçi ve iÅŸverenler için önemli deÄŸiÅŸiklikler olacak. Fon iÅŸçiye güvence saÄŸlayacak, iÅŸverene ise maliyetleri öngörme ve finanse etme kolaylÄ±ÄŸÄ± getirecek. Peki iÅŸçinin ve iÅŸverenin fon sonrasÄ± durumlarÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸecek?

HAK KAYBOLMUYOR

KÄ±dem tazminatÄ± fona dönüÅŸürse iÅŸçiler açÄ±sÄ±ndan en önemli kazanÄ±m, kÄ±dem tazminatÄ± hakkÄ±nÄ±n kaybolmayacak olmasÄ± olacak. Bugünkü uygulamada 8 yÄ±ldÄ±r aynÄ± iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸan ve baÅŸka bir iÅŸyerinden daha yüksek ücretle teklif alan iÅŸçi, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± yakmamak adÄ±na iÅŸinden ayrÄ±lmÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla hem kendisi için kariyer ilerlemesi saÄŸlanamamÄ±ÅŸ oluyor hem de iÅŸyerinde verimsizlik ön plana çÄ±kÄ±yor. Özellikle yüksek kÄ±demi olan kiÅŸiler ya kendilerini kovdurmak için iÅŸyerinde olumsuz davranÄ±ÅŸlar sergiliyorlar ya da kÄ±demlerini yakÄ±p yeni iÅŸlerine yelken açÄ±yorlar.

YÜZDE 10 ALABÄ°LÄ°YOR

DiÄŸer yandan tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r bir veri olmakla beraber çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ancak yüzde 10'u kÄ±dem tazminatÄ± alabiliyorlar. DolayÄ±sÄ±yla bugün iÅŸten ayrÄ±lan her 10 çalÄ±ÅŸandan yalnÄ±zca bir tanesi kÄ±dem tazminatÄ±na kavuÅŸabilirken fon hayata geçtiÄŸinde gerekli ÅŸartlar saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nda bütün çalÄ±ÅŸanlarÄ±n kÄ±dem tazminatÄ±na kavuÅŸmasÄ± söz konusu olacak. KÄ±dem tazminatÄ± fonunda 30 günün korunacak olmasÄ± hem daha fazla kiÅŸinin kÄ±dem tazminatÄ±na hak kazanmasÄ±na hem de kÄ±dem tazminatÄ± miktarÄ±nÄ±n azalmamasÄ±nÄ± saÄŸlayacak. Bakan MüezzinoÄŸlu'nun açÄ±klamalarÄ± 30 günün korunacaÄŸÄ± yönünde.