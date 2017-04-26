Ana Sayfa | EKONOMÄ° 26/04/2017 10:17

Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 26 Nisan 2017

Dolar ve Euro

Dolar ve Euro yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti. Buna gÃ¶re dolar, 3,59'un euro ise 3,92'nin Ã¼zerinde hareket ediyor

Piyasalar, Merkez BankasÄ±'nÄ±n faiz kararÄ±nÄ± bekliyor.BankalararasÄ± piyasada dolar karar öncesinde 3,59-3,60 bandÄ±nda hareket ediyor. Euro 3,92'nin üzerinde iÅŸlem görüyor.Teknik açÄ±dan dolar/TL'de 3,55 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduÄŸuna iÅŸaret eden analistler, olasÄ± yükseliÅŸlerde 3,6250 ve 3,6500 seviyelerinin direnç konumunda olacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.Merkez BankasÄ± Para PolitikasÄ± Kurulu faiz kararÄ±nÄ± saat 14.00'te açÄ±klayacak.

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AltÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n son 4 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesinde

AltÄ±n fiyatlarÄ± son dÃ¶nemlerde yÃ¼zde 0,7 deÄŸer kaybetti

merkez bankasÄ±

Merkez BankasÄ± kritik faiz krarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Merkez BankasÄ± Para PolitikasÄ± Kurulu'nun kritik faiz kararÄ±na gÃ¶re politika faizinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

dolar

Merkez BankasÄ± kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Dolar ve euro dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti

Merkez BankasÄ±'nÄ±n kritik faiz kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar 3,59'dan 3,56 seviyelerine geriledi