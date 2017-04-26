Ã‡eyrek ne kadar AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 26 Nisan 2017

AltÄ±n haftanÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana deÄŸer kaybetmeye devam ediyor

Dün günü yüzde 2,6 deÄŸer kaybÄ±yla 146,5 liradan tamamlayan gram altÄ±n, düÅŸüÅŸ eÄŸilimini bugün de sürdürerek 146,1 lira ile 3 Nisan'dan bu yana en düÅŸük seviyesini gördü.AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± 146,5 liradan alÄ±cÄ± bulurken, KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 240, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 981 liradan satÄ±lÄ±yor. Küresel piyasalarda artan risk iÅŸtahÄ±na paralel deÄŸer kaybeden altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± da 1.270 dolar civarÄ±nda iÅŸlem görüyor.Uzmanlar, Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde ilk tur sonuçlarÄ±nÄ±n piyasalarda iyimserliÄŸe neden olduÄŸunu belirterek, küresel piyasalarda artan risk iÅŸtahÄ±nÄ±n altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±nda sert düÅŸüÅŸe neden olduÄŸunu belirtiyor. Dolar/TL ve altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±ndaki düÅŸüÅŸlerin, yurtiçinde altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±nÄ± da olumsuz yönde etkilediÄŸini dile getiren uzmanlar, altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±nda 146 lirayÄ± güçlü destek seviyesi olarak takip ettiklerini kaydediyor.