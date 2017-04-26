ArÃ§elik'ten resmi aÃ§Ä±klama geldi FabrikasÄ±nÄ± kapatÄ±yor

ArÃ§elik, Ä°stanbul BeylikdÃ¼zÃ¼'nde bulunan fabrikasÄ±nÄ± kapatÄ±p TekirdaÄŸ'a taÅŸÄ±nmayÄ± planlÄ±yor

A-Arçelik'ten yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:'Åžirketimizin Beylikdüzü/Ä°stanbul'da bulunan Elektronik Ä°ÅŸletmesi'nin yüksek teknolojik standartlarÄ± yakalayarak, rekabetçiliÄŸini ve operasyonel verimliliÄŸini arttÄ±rmak suretiyle farklÄ± tüketici ihtiyaçlarÄ±nÄ± en etkin ÅŸekilde karÅŸÄ±layabilmek amacÄ±yla Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Caddesi 8.Sokak No.1 KapaklÄ±, Çerkezköy/TekirdaÄŸ adresindeki fabrika binamÄ±za taÅŸÄ±nmasÄ±na, taÅŸÄ±nma iÅŸleminin 31 Mart 2018'e kadar tamamlanmasÄ±na karar verildi. Åžirketimiz tarafÄ±ndan boÅŸaltÄ±lan gayrimenkulün nasÄ±l deÄŸerlendirileceÄŸi yönünde henüz bir karar alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r.'