Ana Sayfa | EKONOMÄ° 26/04/2017 13:10

ArÃ§elik'ten resmi aÃ§Ä±klama geldi FabrikasÄ±nÄ± kapatÄ±yor

arÃ§elik

ArÃ§elik, Ä°stanbul BeylikdÃ¼zÃ¼'nde bulunan fabrikasÄ±nÄ± kapatÄ±p TekirdaÄŸ'a taÅŸÄ±nmayÄ± planlÄ±yor

A-Arçelik'ten yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:'Åžirketimizin Beylikdüzü/Ä°stanbul'da bulunan Elektronik Ä°ÅŸletmesi'nin yüksek teknolojik standartlarÄ± yakalayarak, rekabetçiliÄŸini ve operasyonel verimliliÄŸini arttÄ±rmak suretiyle farklÄ± tüketici ihtiyaçlarÄ±nÄ± en etkin ÅŸekilde karÅŸÄ±layabilmek amacÄ±yla Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Caddesi 8.Sokak No.1 KapaklÄ±, Çerkezköy/TekirdaÄŸ adresindeki fabrika binamÄ±za taÅŸÄ±nmasÄ±na, taÅŸÄ±nma iÅŸleminin 31 Mart 2018'e kadar tamamlanmasÄ±na karar verildi. Åžirketimiz tarafÄ±ndan boÅŸaltÄ±lan gayrimenkulün nasÄ±l deÄŸerlendirileceÄŸi yönünde henüz bir karar alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r.'

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
AltÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n son 4 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesinde

AltÄ±n fiyatlarÄ± son dÃ¶nemlerde yÃ¼zde 0,7 deÄŸer kaybetti

merkez bankasÄ±

Merkez BankasÄ± kritik faiz krarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Merkez BankasÄ± Para PolitikasÄ± Kurulu'nun kritik faiz kararÄ±na gÃ¶re politika faizinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

dolar

Merkez BankasÄ± kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Dolar ve euro dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti

Merkez BankasÄ±'nÄ±n kritik faiz kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar 3,59'dan 3,56 seviyelerine geriledi