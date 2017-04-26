Ana Sayfa | EKONOMÄ° 26/04/2017 14:37

Merkez BankasÄ± kritik faiz krarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

merkez bankasÄ±

Merkez BankasÄ± Para PolitikasÄ± Kurulu'nun kritik faiz kararÄ±na gÃ¶re politika faizinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Merkez BankasÄ± Para PolitikasÄ± Kurulu (PPK) kritik faiz kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. PPK, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faizini yüzde 11.75'ten 12.25'e çekti. PPK, politika faizini ise yüzde 8'de sabit tuttu. Faiz kararÄ± öncesi 3.59'ün üstünde olan dolar fiyatlarÄ± 3.57'nin altÄ±na gerildi.Merkez BankasÄ± 16 Mart toplantÄ±sÄ±nda politika faizi ile faiz koridorunu sabit tutnuÅŸ, geç likidite penceresini ise 75 baz puan artÄ±rarak yüzde 11,75'e çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±.Geç likidite penceresi borç verme faiz oranÄ±nÄ± 11,75'ten yüzde 12,25'e yükseltti

GEÇ LÄ°KÄ°DÄ°TE PENCERESÄ° UYGULANIYOR

Merkez BankasÄ± enflasyonda yükseliÅŸin belirginleÅŸmesinden bu yana geç likidite penceresi faizini para politikasÄ±nda ana fonlama enstrümanÄ± olarak kullanÄ±yor. Merkez, geç likidite pencerisini kullanarak piyasaya uyguladÄ±ÄŸÄ± faizi belirliyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) Fed'in son 11 yÄ±ldaki üçüncü faiz artÄ±rÄ±mÄ±na karar aldÄ±ÄŸÄ± Mart ayÄ±nda geç likidite penceresini (GLP) 75 baz puan artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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AltÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n son 4 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesinde

AltÄ±n fiyatlarÄ± son dÃ¶nemlerde yÃ¼zde 0,7 deÄŸer kaybetti

dolar

Merkez BankasÄ± kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Dolar ve euro dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti

Merkez BankasÄ±'nÄ±n kritik faiz kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar 3,59'dan 3,56 seviyelerine geriledi

arÃ§elik

ArÃ§elik'ten resmi aÃ§Ä±klama geldi FabrikasÄ±nÄ± kapatÄ±yor

ArÃ§elik, Ä°stanbul BeylikdÃ¼zÃ¼'nde bulunan fabrikasÄ±nÄ± kapatÄ±p TekirdaÄŸ'a taÅŸÄ±nmayÄ± planlÄ±yor