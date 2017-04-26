Merkez BankasÄ± kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Dolar ve euro dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti

Merkez BankasÄ±'nÄ±n kritik faiz kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar 3,59'dan 3,56 seviyelerine geriledi

Merkez BankasÄ±'nÄ±n faiz kararÄ± öncesi 3.59 seviyesinde olan dolar/TL karar sonrasÄ± 3.56 seviyelerine doÄŸru sert düÅŸüÅŸ gösterdi. Kur, en düÅŸük 3.5637 seviyesini gördü. Güne 3.58 seviyesinde baÅŸlayan dolar/TL, daha sonra gün içerisinde 3.59'u gördü. Merkez BankasÄ±'nÄ±n faiz kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sert düÅŸen dolar, 3.56 seviyesinden iÅŸlem görüyor.Karar öncesi 3,9142 olan euro/TL de 3,8837 seviyesine düÅŸtü.