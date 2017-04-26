Ana Sayfa | EKONOMÄ° 26/04/2017 22:07

AltÄ±n son 4 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesinde

AltÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n fiyatlarÄ± son dÃ¶nemlerde yÃ¼zde 0,7 deÄŸer kaybetti

Dün günü yüzde 0,7 deÄŸer kaybÄ±yla 145,5 liradan tamamlayan gram altÄ±n, düÅŸüÅŸ eÄŸilimini bugün de sürdürerek 145 lira ile 31 Mart'tan bu yana en düÅŸük seviyesini gördü. AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± ÅŸu dakikalarda 145,9 liradan alÄ±cÄ± bulurken, KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 240, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 977 liradan satÄ±lÄ±yor. Küresel piyasalarda artan risk iÅŸtahÄ±na paralel deÄŸer kaybeden altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± da açÄ±lÄ±ÅŸ saatlerinde 1.261,30 ile 2 haftanÄ±n en düÅŸük seviyesine geriledi. Ons altÄ±n saat 10.40 itibarÄ±yla yüzde 0,05 azalÄ±ÅŸla 1.263 dolardan iÅŸlem görüyor.

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