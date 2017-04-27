Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 27 Nisan 2017

AltÄ±n dÃ¼n itibariyle son 4 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine geriledi

AltÄ±n fiyatlarÄ± 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 146,40 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ise 980,00 lira oldu. Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 146,40 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ise 980,00 lira oldu. Çeyrek altÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatÄ± en son 240 liradan iÅŸlem görüyor. Gram altÄ±n son olarak 146 lira civarÄ±nda piyasa deÄŸerine sahipken, fiyatlar gün içerisinde sÄ±kça deÄŸiÅŸiyor..