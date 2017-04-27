Ana Sayfa | EKONOMÄ° 27/04/2017 10:23

Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 27 Nisan 2017

altÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n dÃ¼n itibariyle son 4 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine geriledi

AltÄ±n fiyatlarÄ± 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 146,40 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ise 980,00 lira oldu. Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 146,40 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ise 980,00 lira oldu. Çeyrek altÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatÄ± en son 240 liradan iÅŸlem görüyor. Gram altÄ±n son olarak 146 lira civarÄ±nda piyasa deÄŸerine sahipken, fiyatlar gün içerisinde sÄ±kça deÄŸiÅŸiyor..

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Ã§iÄŸ sÃ¼t

Ã‡iÄŸ sÃ¼t yapÄ±mÄ± marketlere taÅŸÄ±nÄ±yor

BakanlÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re artÄ±k Ã§iÄŸ sÃ¼tÃ¼ marketlerde yaparak satabilecek. Bunun iÃ§in bakanlÄ±ÄŸa baÅŸvura bulunup onay belgesinin alÄ±nmasÄ± gerekiyor

lpg

LPG'de yeni vurgun Piknik tÃ¼plerinde kullanÄ±lan dÃ¶kme gazlar satÄ±lÄ±yor

AraÃ§larda kullanÄ±lan LPG'lerin yerine piknik tÃ¼plerinde kullanÄ±lan dÃ¶kme gazlar kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Dolar ve Euro fiyatlarÄ±

Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 27 Nisan 2017

Merkez BankasÄ±'nÄ±n kritik faiz aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar ve euro deÄŸer kaybetmeye devam ediyor