Ana Sayfa | EKONOMÄ° 27/04/2017 10:23

Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 27 Nisan 2017

Dolar ve Euro fiyatlarÄ±

Merkez BankasÄ±'nÄ±n kritik faiz aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar ve euro deÄŸer kaybetmeye devam ediyor

Merkez BankasÄ±'nÄ±n geç likidite penceresindeki yarÄ±m puanlÄ±k faiz artÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma adÄ±mlarÄ±yla dolarda aÅŸaÄŸÄ± yön devam ediyor. BankalararasÄ± piyasada dolar 3,5565 ile 2 ayÄ±n en düÅŸük düzeyine geriledi. Kur 3,56 sÄ±nÄ±rÄ±nda hareket ediyor. Euro 3,88'in altÄ±nda seyrediyor. Analistler, teknik açÄ±dan dolar/TL'de 3,50 seviyesinin önemli psikolojik destek olduÄŸunu, 3,60 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduÄŸunu belirtiyor.

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Ã‡iÄŸ sÃ¼t yapÄ±mÄ± marketlere taÅŸÄ±nÄ±yor

BakanlÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re artÄ±k Ã§iÄŸ sÃ¼tÃ¼ marketlerde yaparak satabilecek. Bunun iÃ§in bakanlÄ±ÄŸa baÅŸvura bulunup onay belgesinin alÄ±nmasÄ± gerekiyor

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altÄ±n fiyatlarÄ±

Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 27 Nisan 2017

AltÄ±n dÃ¼n itibariyle son 4 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine geriledi