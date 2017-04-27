Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 27 Nisan 2017

Merkez BankasÄ±'nÄ±n kritik faiz aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar ve euro deÄŸer kaybetmeye devam ediyor

Merkez BankasÄ±'nÄ±n geç likidite penceresindeki yarÄ±m puanlÄ±k faiz artÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma adÄ±mlarÄ±yla dolarda aÅŸaÄŸÄ± yön devam ediyor. BankalararasÄ± piyasada dolar 3,5565 ile 2 ayÄ±n en düÅŸük düzeyine geriledi. Kur 3,56 sÄ±nÄ±rÄ±nda hareket ediyor. Euro 3,88'in altÄ±nda seyrediyor. Analistler, teknik açÄ±dan dolar/TL'de 3,50 seviyesinin önemli psikolojik destek olduÄŸunu, 3,60 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduÄŸunu belirtiyor.