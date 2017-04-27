LPG'de yeni vurgun Piknik tÃ¼plerinde kullanÄ±lan dÃ¶kme gazlar satÄ±lÄ±yor

AraÃ§larda kullanÄ±lan LPG'lerin yerine piknik tÃ¼plerinde kullanÄ±lan dÃ¶kme gazlar kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Milyonlarca araç tarafÄ±ndan kullanÄ±lan LPG'de yeni bir vurgun oyunu ortaya çÄ±ktÄ±. ÖTV'si daha yüksek olan otogaz ile tüplü ve dökme LPG arasÄ±ndaki vergi farkÄ± nedeniyle, aralarÄ±nda bazÄ± büyük oyuncularÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± daÄŸÄ±tÄ±cÄ± ÅŸirketler, ocak tüplerinde kullanÄ±lmak üzere satÄ±lan ve piyasada dökme olarak bilinen gazÄ±, evrak oyunlarÄ± ile LPG'li araçlara satÄ±yor. ÖTV miktarÄ±nÄ±n eylül ayÄ±nda 20 kuruÅŸ artÄ±rÄ±lmasÄ±yla birlikte otogaz LPG ile diÄŸer türler arasÄ±ndaki ÖTV farkÄ± ton baÅŸÄ±na 568 liraya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bu sayede yüzde 38 oranÄ±nda vergi avantajÄ± elde eden firmalar, bir yandan piyasanÄ±n dengesini bozarken, diÄŸer yandan da milyonlarca liralÄ±k vergi kaybÄ±na neden oluyor. AyrÄ±ca, dökme gazÄ±n, oto gazÄ±na transferi araçlar için hem tehlikeli hem de LPG'ye iliÅŸkin yasalara aykÄ±rÄ±.