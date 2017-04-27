Ã‡iÄŸ sÃ¼t yapÄ±mÄ± marketlere taÅŸÄ±nÄ±yor

BakanlÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re artÄ±k Ã§iÄŸ sÃ¼tÃ¼ marketlerde yaparak satabilecek. Bunun iÃ§in bakanlÄ±ÄŸa baÅŸvura bulunup onay belgesinin alÄ±nmasÄ± gerekiyor

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 27 Nisan 2017 tarihli Resmi gazete'de yayÄ±mlanan ilanda çiÄŸ sütün satÄ±ÅŸÄ±na dair usul ve esaslarÄ± belirleyen tebliÄŸ açÄ±klandÄ±. YayÄ±mlanan ilana göre, artÄ±k çiÄŸ süt satÄ±ÅŸÄ± marketlerde de yapÄ±labilecek.Bu tebliÄŸ kapsamÄ±nda çiÄŸ sütün tüketiciye satÄ±ÅŸÄ±, saÄŸÄ±mdan itibaren 24 saat içerisinde gerçekleÅŸtirilecek. ÇiÄŸ sütün son tüketim süresi ise ilk saÄŸÄ±m saatinden itibaren 48 saat boyunca geçerli olacak. GÄ±da Ä°ÅŸletmelerinin KayÄ±t ve Onay Ä°ÅŸlemlerine Dair Yönetmelik kapsamÄ±nda onay belgesi almÄ±ÅŸ iÅŸleme tesisleri, almÄ±ÅŸ olduÄŸu çiÄŸ sütü yerel perakendecilere satabilecek.

AMBALAJLARDA ETÄ°KETLER VE UYARILAR BULUNACAK

ÇiÄŸ sütün tüketiciye satÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda etiketi yok ise satÄ±ÅŸ yapÄ±lamayacak. SatÄ±ÅŸa sunulan çiÄŸ sütün etiketinde, ürünün adÄ± (çiÄŸ inek sütü ve benzeri). Üretici/iÅŸleme tesisi adÄ± soyadÄ± veya ticari unvanÄ±, adresi ve hayvancÄ±lÄ±k iÅŸletme numarasÄ±. SaÄŸÄ±m tarihi. ÇiÄŸ sütün son tüketim tarihi. En az 1 cm olacak ÅŸekilde "ÇÄ°Äž SÜT", "24 SAAT Ä°ÇÄ°NDE KULLANILMALIDIR" ve "KULLANMADAN ÖNCE KAYNATINIZ" ifadeleri. "0°C ila 4°C'de BUZDOLABINDA MUHAFAZA EDÄ°NÄ°Z" bilgisi. yer almasÄ± zorunlu olacak. YayÄ±mlanan tebliÄŸe göre, çiÄŸ süt sadece otomatik satÄ±ÅŸ makinelerinde tüketiciye sunulabilecek. HazÄ±r ambalajlÄ± çiÄŸ süt için en az 1 litrelik ve tek kullanÄ±mlÄ±k ambalajlar kullanÄ±lacak. ÇiÄŸ süt, tüketiciye otomatik satÄ±ÅŸ makinesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tek kullanÄ±mlÄ±k ambalaj veya tüketici tarafÄ±ndan saÄŸlanan kap içerisinde satÄ±lacak. AyrÄ±ca makinelerin gÄ±da ile temasa uygun olmasÄ± ve 0 ile 4 derece arasÄ±nda muhafaza saÄŸlÄ±yor olmasÄ± gerekecek.

PEKÄ° ÇÄ°Äž SÜT SATANLAR NE YAPACAK?

ÇiÄŸ süt satmak isteyen süt üreten hayvancÄ±lÄ±k iÅŸletmecisinin, öncelikle GÄ±da,TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k Ä°l MüdürlüÄŸü'ne baÅŸvurarak izin almasÄ± gerekiyor. AyrÄ±ca çiÄŸ süt analizlerinin hepsini yaptÄ±rmak ve en az 1 litrelik tek kullanÄ±mlÄ±k hazÄ±r ambalajlarÄ± tüketiciye saÄŸlamak zorunda olacak.