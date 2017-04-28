Dolar ve euro fiyatlarÄ±nda son durum 28 Nisan 2017

Son 4 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesini gÃ¶ren dolar, dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken; euro yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti

Merkez BankasÄ±'nÄ±n adÄ±mlarÄ± ve küresel risk iÅŸtahÄ± ile dolarda sakin seyir devam ediyor.Dün 3,5556 seviyesine kadar gerileyerek yaklaÅŸÄ±k son 4 ayÄ±n en düÅŸük seviyesini gören dolar/TL bügün de düÅŸüÅŸünü sürdürerek 3,5412 seviyesini gördü. BankalararasÄ± piyasada dolar/TL 3,55 civarÄ±nda hareket ediyor. Euro da 3,87'nin üzerinde seyrediyor.Teknik açÄ±dan dolar/TL'de 3,50 seviyesinin önemli psikolojik destek olduÄŸunu ifade eden analistler, 3,60 seviyesinin ise direnç konumuna geldiÄŸini belirtiyor.Merkez BankasÄ±'nÄ±n adÄ±mlarÄ± ve küresel risk iÅŸtahÄ± ile dolarda sakin seyir devam ediyor. Dün 3,5556 seviyesine kadar gerileyerek yaklaÅŸÄ±k son 4 ayÄ±n en düÅŸük seviyesini gören dolar/TL bügün de düÅŸüÅŸünü sürdürerek 3,5412 seviyesini gördü. BankalararasÄ± piyasada dolar/TL 3,55 civarÄ±nda hareket ediyor. Euro da 3,87'nin üzerinde seyrediyor.Teknik açÄ±dan dolar/TL'de 3,50 seviyesinin önemli psikolojik destek olduÄŸunu ifade eden analistler, 3,60 seviyesinin ise direnç konumuna geldiÄŸini belirtiyor.