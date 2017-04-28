Ana Sayfa | EKONOMÄ° 28/04/2017 14:41

Dolar ve euro fiyatlarÄ±nda son durum 28 Nisan 2017

dolar ve euro

Son 4 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesini gÃ¶ren dolar, dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken; euro yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti

Merkez BankasÄ±'nÄ±n adÄ±mlarÄ± ve küresel risk iÅŸtahÄ± ile dolarda sakin seyir devam ediyor.Dün 3,5556 seviyesine kadar gerileyerek yaklaÅŸÄ±k son 4 ayÄ±n en düÅŸük seviyesini gören dolar/TL bügün de düÅŸüÅŸünü sürdürerek 3,5412 seviyesini gördü. BankalararasÄ± piyasada dolar/TL 3,55 civarÄ±nda hareket ediyor. Euro da 3,87'nin üzerinde seyrediyor.Teknik açÄ±dan dolar/TL'de 3,50 seviyesinin önemli psikolojik destek olduÄŸunu ifade eden analistler, 3,60 seviyesinin ise direnç konumuna geldiÄŸini belirtiyor.Merkez BankasÄ±'nÄ±n adÄ±mlarÄ± ve küresel risk iÅŸtahÄ± ile dolarda sakin seyir devam ediyor. Dün 3,5556 seviyesine kadar gerileyerek yaklaÅŸÄ±k son 4 ayÄ±n en düÅŸük seviyesini gören dolar/TL bügün de düÅŸüÅŸünü sürdürerek 3,5412 seviyesini gördü. BankalararasÄ± piyasada dolar/TL 3,55 civarÄ±nda hareket ediyor. Euro da 3,87'nin üzerinde seyrediyor.Teknik açÄ±dan dolar/TL'de 3,50 seviyesinin önemli psikolojik destek olduÄŸunu ifade eden analistler, 3,60 seviyesinin ise direnç konumuna geldiÄŸini belirtiyor.

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altÄ±n fiyatlarÄ±

28 Nisan 2017 altÄ±n kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor

Gram altÄ±n, Ã§eyrek altÄ±n, yarÄ±m altÄ±n ve tam altÄ±n kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor? 28 Nisan 2017 tarihinde altÄ±n kaÃ§ lira oldu? Detaylar haberimizde

altÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 28 Nisan 2017

AltÄ±n deÄŸer kaybetmeye devam ediyor

Ã§iÄŸ sÃ¼t

Ã‡iÄŸ sÃ¼t yapÄ±mÄ± marketlere taÅŸÄ±nÄ±yor

BakanlÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re artÄ±k Ã§iÄŸ sÃ¼tÃ¼ marketlerde yaparak satabilecek. Bunun iÃ§in bakanlÄ±ÄŸa baÅŸvura bulunup onay belgesinin alÄ±nmasÄ± gerekiyor