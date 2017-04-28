AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 28 Nisan 2017

AltÄ±n deÄŸer kaybetmeye devam ediyor

AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, dünkü kapanÄ±ÅŸa göre sÄ±nÄ±rlÄ± yükseliÅŸle 145 lira seviyesinde dengelendi. Gün ortasÄ± yapÄ±lan son açÄ±klamada ise Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 144,80 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ise 969,00 lira oldu. Dün gün içinde döviz kurlarÄ±ndaki düÅŸüÅŸün etkisiyle 144,5 liraya kadar gerileyen altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, son bir ayÄ±n en düÅŸük seviyesine indi. bugün ise en düÅŸük 145,4 lirayÄ± görmesinin ardÄ±ndan toparlanan gram altÄ±n, saat 11.35 itibarÄ±yla 145 liradan iÅŸlem görüyor. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 238, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 970 liradan iÅŸlem görüyor.