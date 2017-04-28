Ana Sayfa | EKONOMÄ° 28/04/2017 14:41

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 28 Nisan 2017

altÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n deÄŸer kaybetmeye devam ediyor

AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, dünkü kapanÄ±ÅŸa göre sÄ±nÄ±rlÄ± yükseliÅŸle 145 lira seviyesinde dengelendi. Gün ortasÄ± yapÄ±lan son açÄ±klamada ise Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 144,80 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ise 969,00 lira oldu. Dün gün içinde döviz kurlarÄ±ndaki düÅŸüÅŸün etkisiyle 144,5 liraya kadar  gerileyen altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, son bir ayÄ±n en düÅŸük seviyesine indi. bugün ise en düÅŸük 145,4 lirayÄ± görmesinin ardÄ±ndan toparlanan gram  altÄ±n, saat 11.35 itibarÄ±yla 145 liradan iÅŸlem görüyor. AynÄ± dakikalarda  KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 238, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 970 liradan iÅŸlem görüyor.

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altÄ±n fiyatlarÄ±

28 Nisan 2017 altÄ±n kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor

Gram altÄ±n, Ã§eyrek altÄ±n, yarÄ±m altÄ±n ve tam altÄ±n kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor? 28 Nisan 2017 tarihinde altÄ±n kaÃ§ lira oldu? Detaylar haberimizde

dolar ve euro

Dolar ve euro fiyatlarÄ±nda son durum 28 Nisan 2017

Son 4 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesini gÃ¶ren dolar, dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken; euro yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti

Ã§iÄŸ sÃ¼t

Ã‡iÄŸ sÃ¼t yapÄ±mÄ± marketlere taÅŸÄ±nÄ±yor

BakanlÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re artÄ±k Ã§iÄŸ sÃ¼tÃ¼ marketlerde yaparak satabilecek. Bunun iÃ§in bakanlÄ±ÄŸa baÅŸvura bulunup onay belgesinin alÄ±nmasÄ± gerekiyor