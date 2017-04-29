ErdoÄŸan'dan iÅŸ adamlarÄ±na Ã§aÄŸrÄ± YastÄ±klarÄ±nÄ±z altÄ±ndakileri Ã§Ä±karÄ±n

TÃœMSÄ°AD kurulunda konuÅŸan iÅŸ adamlarÄ±na seslenen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yatÄ±rÄ±mlarÄ± bÃ¼yÃ¼tmeleri gerektiÄŸini belirtti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Tüm Sanayici ve Ä°ÅŸ AdamlarÄ± DerneÄŸi (TÜMSÄ°AD) 7. OlaÄŸan Genel Kurulu'nda konuÅŸtu iÅŸ adamlarÄ±na çaÄŸrÄ± yaptÄ±. ErdoÄŸan, 'YastÄ±klarÄ±nÄ±z altÄ±ndakileri çÄ±karÄ±n. Büyüt yatÄ±rÄ±mÄ±. YatÄ±rÄ±mÄ± büyüttükçe teÅŸvik kapsamÄ±na gir, ciddi yatÄ±rÄ±mlar elde et. Ä°ki taraf da kazansÄ±n. YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan ortaklar getirin, öyle yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±n. Daha da güçlenin. Size güçlü olmak yakÄ±ÅŸÄ±r. Birlikte kazanma ve çalÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yorum.' dedi