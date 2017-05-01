Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 1 MayÄ±s 2017

Dolar ve Euro haftanÄ±n yeni iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne deÄŸer kaybederek baÅŸladÄ±
Ä°ÅŸte piyasalarÄ±n durumu:
Döviz Cinsi AlÄ±ÅŸ SatÄ±ÅŸ % Saat
ABD DolarÄ± 3,5507 3,5535 % 0,05 10:28
Euro 3,8673 3,8712 % 0,00 10:28
Ä°ngiliz Sterlini 4,5760 4,5990 % -0,30 10:12
Kanada DolarÄ± 2,5890 2,5990 % -0,15 10:10
Ä°sviçre FrangÄ± 3,5530 3,5720 % -0,06 10:11
Suudi Riyali 0,9392 0,9494 % 0,08 10:12
100 Japon Yeni 3,1610 3,1820 % -0,19 10:12
Avustralya DolarÄ± 2,6500 2,6710 % 0,00 10:13
Norveç Kronu 0,4124 0,4135 % -0,02 10:12
Danimarka Kronu 0,5183 0,5198 % 0,04 10:12
Ä°sveç Kronu 0,4002 0,4013 % 0,10 10:11