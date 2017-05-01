Ana Sayfa | EKONOMÄ° 01/05/2017 10:29

Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 1 MayÄ±s 2017

dolar ve euro

Dolar ve Euro haftanÄ±n yeni iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne deÄŸer kaybederek baÅŸladÄ±

Ä°ÅŸte piyasalarÄ±n durumu:

  Döviz Cinsi AlÄ±ÅŸ SatÄ±ÅŸ % Saat

  ABD DolarÄ± 3,5507 3,5535 % 0,05 10:28

  Euro 3,8673 3,8712 % 0,00 10:28

  Ä°ngiliz Sterlini 4,5760 4,5990 % -0,30 10:12

  Kanada DolarÄ± 2,5890 2,5990 % -0,15 10:10

  Ä°sviçre FrangÄ± 3,5530 3,5720 % -0,06 10:11

  Suudi Riyali 0,9392 0,9494 % 0,08 10:12

  100 Japon Yeni 3,1610 3,1820 % -0,19 10:12

  Avustralya DolarÄ± 2,6500 2,6710 % 0,00 10:13

  Norveç Kronu 0,4124 0,4135 % -0,02 10:12

  Danimarka Kronu 0,5183 0,5198 % 0,04 10:12

  Ä°sveç Kronu 0,4002 0,4013 % 0,10 10:11

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Ã§eyrek altÄ±n

AltÄ±n haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 1 MayÄ±s 2017

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan

ErdoÄŸan'dan iÅŸ adamlarÄ±na Ã§aÄŸrÄ± YastÄ±klarÄ±nÄ±z altÄ±ndakileri Ã§Ä±karÄ±n

TÃœMSÄ°AD kurulunda konuÅŸan iÅŸ adamlarÄ±na seslenen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yatÄ±rÄ±mlarÄ± bÃ¼yÃ¼tmeleri gerektiÄŸini belirtti

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28 Nisan 2017 altÄ±n kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor

Gram altÄ±n, Ã§eyrek altÄ±n, yarÄ±m altÄ±n ve tam altÄ±n kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor? 28 Nisan 2017 tarihinde altÄ±n kaÃ§ lira oldu? Detaylar haberimizde