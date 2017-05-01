BorÃ§lar 36 taksit imkanÄ±yla yapÄ±landÄ±rÄ±lacak iÅŸte detaylar

Kamuya olan borÃ§larÄ±n sÄ±fÄ±rlanmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼met bir yapÄ±landÄ±rma planÄ±na giderek vatandaÅŸÄ±n Ã¶demelerini kolaylaÅŸtÄ±rmayÄ± hedefliyor

Hükümetin müjdesini verdiÄŸi yeni yapÄ±landÄ±rma hayata geçiyor. 73 milyar liralÄ±k yapÄ±landÄ±rma tasarÄ±sÄ±nÄ±n Meclis maratonu yarÄ±n baÅŸlÄ±yor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, yarÄ±n toplanarak tasarÄ±yÄ± görüÅŸecek. TasarÄ±nÄ±n, komisyon görüÅŸmelerinin aynÄ± gün tamamlanmasÄ± halinde çarÅŸamba ya da perÅŸembe günü TBMM Genel Kurulu'nda görüÅŸülmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE YAPILANDIRILAN BORÇLAR KAPSAM DIÅžI

YaklaÅŸÄ±k 9 milyon kiÅŸinin kamuya olan borçlarÄ±nÄ± kolayca kapatmasÄ±na imkan saÄŸlayan tasarÄ±, 19 AÄŸustos 2016'da yürürlüÄŸe giren yapÄ±landÄ±rma kanunu kapsamÄ±na giren alacak türleri ve alacaklÄ± idareler esas alÄ±narak, bu idarelerin 31 Mart 2017'ye kadar olan kesinleÅŸmiÅŸ alacaklarÄ±nÄ± yapÄ±landÄ±rÄ±yor. Daha önceki yapÄ±landÄ±rma kapsamÄ±nda baÅŸvuru yapamamÄ±ÅŸ borçlulara da yeni bir imkan tanÄ±nÄ±yor. Ancak yapÄ±landÄ±rmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam edenlerin, yapÄ±landÄ±rÄ±lan borçlarÄ± kapsam dÄ±ÅŸÄ±nda tutuluyor.

36 TAKSÄ°T Ä°MKANI

Vergi, prim, su borçlarÄ±na, ecrimisil ödemelerine, trafik, askerlik ve nüfus cezalarÄ±na yapÄ±landÄ±rma imkanÄ± getiren tasarÄ±ya göre, ana paranÄ±n tahsilinden vazgeçilmeyecek. Ancak gecikme faizi ve cezasÄ± silinip, bunun yerine enflasyona (YÄ°-ÜFE) göre güncelleme yapÄ±lacak. PeÅŸin ödemeyi seçenler enflasyon tutarÄ±nÄ±n da yarÄ±sÄ±nÄ± ödeyecek. Ä°steyen de 6, 9, 12, 18 taksitten birini tercih edecek ve 2 ayda bir ödeme yapacak. Taksitli ödemelerde yeniden hesaplanan borca, belirlenen katsayÄ±lar ilave edilecek.

BAÅžVURU Ä°ÇÄ°N SON TARÄ°H 30 HAZÄ°RAN

YapÄ±landÄ±rma baÅŸvurularÄ±, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayÄ±mlanmasÄ±yla baÅŸlayacak. Borcunu yapÄ±landÄ±rmak isteyenler, 30 Haziran'a kadar baÅŸvuruda bulunacak. Ä°lk taksit ve peÅŸin ödeme için son tarih; Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'na, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'na, il özel idarelerine ve belediyelere baÄŸlÄ± tahsil dairelerine olan borçlar için 31 Temmuz, SGK'ya olan borçlar için 31 AÄŸustos olacak.