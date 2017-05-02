Ana Sayfa | EKONOMÄ° 02/05/2017 10:04

Ã‡eyrek ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 2 MayÄ±s 2017

Ã§eyrek fiyatlarÄ±

AltÄ±n fiyatlarÄ± haftanÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana deÄŸer kaybetmeye devam ediyor

Yurt içinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki birçok ülkede piyasalar 1 MayÄ±s dolayÄ±sÄ±yla kapalÄ± olurken, sÄ±nÄ±rlÄ± iÅŸlem gören gram altÄ±n ve dolar/TL'de gerileyiÅŸ sürüyor.Cuma günü 3,5382 ile 3 Ocak'tan bu yana en düÅŸük seviyeye gerileyen Dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalÄ±ÅŸla 3,5515 seviyelerinden tamamladÄ±. Bugüne yatay baÅŸlayan dolar/TL, saat 10.45 itibarÄ±yla yüzde 0,05 düÅŸüÅŸle 3,5504'ten alÄ±cÄ± buluyor. AynÄ± dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,8687'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 deÄŸer kaybederek 4,5886'dan iÅŸlem görüyor.          

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dolar ve euro fiyatlarÄ±

Dolar ve euro fiyatlarÄ±nda son durum 2 MayÄ±s 2017

Dolar haftanÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana deÄŸer kaybederken, euro yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti

para

BorÃ§lar 36 taksit imkanÄ±yla yapÄ±landÄ±rÄ±lacak iÅŸte detaylar

Kamuya olan borÃ§larÄ±n sÄ±fÄ±rlanmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼met bir yapÄ±landÄ±rma planÄ±na giderek vatandaÅŸÄ±n Ã¶demelerini kolaylaÅŸtÄ±rmayÄ± hedefliyor

dolar ve euro

Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 1 MayÄ±s 2017

Dolar ve Euro haftanÄ±n yeni iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne deÄŸer kaybederek baÅŸladÄ±