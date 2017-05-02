Ã‡eyrek ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 2 MayÄ±s 2017

AltÄ±n fiyatlarÄ± haftanÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana deÄŸer kaybetmeye devam ediyor

Yurt içinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki birçok ülkede piyasalar 1 MayÄ±s dolayÄ±sÄ±yla kapalÄ± olurken, sÄ±nÄ±rlÄ± iÅŸlem gören gram altÄ±n ve dolar/TL'de gerileyiÅŸ sürüyor.Cuma günü 3,5382 ile 3 Ocak'tan bu yana en düÅŸük seviyeye gerileyen Dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalÄ±ÅŸla 3,5515 seviyelerinden tamamladÄ±. Bugüne yatay baÅŸlayan dolar/TL, saat 10.45 itibarÄ±yla yüzde 0,05 düÅŸüÅŸle 3,5504'ten alÄ±cÄ± buluyor. AynÄ± dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,8687'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 deÄŸer kaybederek 4,5886'dan iÅŸlem görüyor.