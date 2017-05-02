Dolar ve euro fiyatlarÄ±nda son durum 2 MayÄ±s 2017

Dolar haftanÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana deÄŸer kaybederken, euro yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti

Merkez BankasÄ±'nÄ±n adÄ±mlarÄ± ve küresel piyasalardaki olumlu havanÄ±n etkisiyle geçen hafta dört ayÄ±n en düÅŸük seviyelerine gerileyen dolar/TL yeni haftaya da sakin baÅŸladÄ±.BankalararasÄ± piyasada dolar 3,55 civarÄ±nda hareket ediyor. Euro da 3,87'nin üzerinde seyrediyor. Piyasalarda bugün iç ve dÄ±ÅŸ veri gündemi izlenecek.Merkez BankasÄ±'nÄ±n enflasyon raporu sunumu kurda aÅŸaÄŸÄ± yönlü hareketi desteklemiÅŸ, geçen hafta dolar 3,53'lü seviyelere kadar gerilemiÅŸti. Merkez BankasÄ±'nÄ±n likidite politikalarÄ±nÄ±n bileÅŸiminde ortaya çÄ±kan son faizi gösteren aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± ortalama fonlama maliyeti cuma günü yüzde 11.80'e yükseldi. Ocak ayÄ±na göre artÄ±ÅŸ yaklaÅŸÄ±k 350 baz puan oldu.