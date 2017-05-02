Borsa Ä°stanbul en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸÄ±nca rekorunu yeniledi

BÄ°ST 100 geÃ§tiÄŸimiz hafta yÃ¼kseliÅŸe geÃ§erek ilk kez rekorunun Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±

Yeni haftaya, dün resmi tatil olmasÄ± nedeniyle bugün baÅŸlayan Borsa Ä°stanbul'da, BIST 100 endeksi, geçen hafta kapanÄ±ÅŸÄ±na göre yüzde 0,6 artarak 95.330,25 puan ile tüm zamanlarÄ±n en yüksek seviyesine çÄ±ktÄ±.

MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLAMALARI OLUMLU ETKÄ° YARATTI

Küresel piyasalarda artan risk iÅŸtahÄ± ile haftaya pozitif bir baÅŸlangÄ±ç yapan BIST 100 endeksi, gördüÄŸü en yüksek seviye rekorunu kÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 11.40 itibarÄ±yla 95.200 seviyelerinde dengelendi.Analistler, geçen haftanÄ±n son iÅŸlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) BaÅŸkanÄ± Murat Çetinkaya'nÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ±n, piyasalara, sÄ±kÄ± duruÅŸun korunacaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± vermesi ve küresel piyasalarda artan risk iÅŸtahÄ±nÄ±n, döviz kurlarÄ±nda düÅŸüÅŸü, pay piyasalarÄ±nda ise alÄ±mlarÄ±n güçlenmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Dolar/TL, gerilemeye devam ederek 3,5305 ile yÄ±lÄ±n en düÅŸük seviyesine geriledi. Güne, küresel piyasalarda artan risk iÅŸtahÄ±nÄ±n etkisiyle düÅŸüÅŸle baÅŸlayan ve 2 Ocak'tan bu yana gördüÄŸü en düÅŸük seviyesi olan 3,5305'e kadar gerileyen dolar/TL, saat 11.45 itibarÄ±yla yüzde 0,50 azalÄ±ÅŸla 3,5360'tan iÅŸlem görüyor. AynÄ± dakikalarda avro/TL yüzde 0,43 azalÄ±ÅŸla 3,8600'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,50 düÅŸüÅŸle 4,5578'den alÄ±cÄ± buluyor.