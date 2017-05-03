TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) verilerine gÃ¶re enflasyon rakamlarÄ± belli oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda yüzde 1,31, Yurt Ä°çi Üretici Fiyat Endeksi (YÄ°-ÜFE) yüzde 0,76 arttÄ±. YÄ±llÄ±k enflasyon tüketici fiyatlarÄ±nda yüzde 11,87, yurt içi üretici fiyatlarÄ±nda yüzde 16,37 oldu.Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) verilerine göre, nisan ayÄ± itibarÄ±yla 12 aylÄ±k ortalamalar dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, tüketici fiyatlarÄ± yüzde 8,66, yurt içi üretici fiyatlarÄ± yüzde 8,01 arttÄ±. AylÄ±k bazda TÜFE, yüzde 1,31, YÄ°-ÜFE'de 0,76 artÄ±ÅŸ gösterdi.

TÜFE, nisanda geçen yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±na göre yüzde 5,71 geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 11,87 yükseldi. YÄ°-ÜFE ise 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±na göre yüzde 7,19, geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla da yüzde 16,37 arttÄ±.