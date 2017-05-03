Ä°ÅŸte Nisan ayÄ±nÄ±n zam ÅŸampiyonu

TÃœÄ°K tarafÄ±ndan enflasyon rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Buna gÃ¶re Nisan ayÄ± zam ÅŸampiyonu domates oldu

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) verilerine göre, domatesteki fiyat artÄ±ÅŸÄ±nÄ± yüzde 29,33 ile patates, yüzde 21,21 ile tek parça elbise izledi.Nisanda fiyatÄ± en çok artÄ±ÅŸ gösteren diÄŸer ürünler arasÄ±nda yüzde 20,18 ile portakal, yüzde 19,97 ile kadÄ±n gömleÄŸi, yüzde 19,71 ile kadÄ±n ceketi, yüzde 17,33 ile muz, yüzde 16,52 ile erkek ceketi, yüzde 14,53 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 14,20 ile etek, yüzde 13,56 ile erkek takÄ±m elbisesi, yüzde 13,34 ile kadÄ±n ayakkabÄ±sÄ± dikkati çekti.

En çok patlÄ±can ucuzladÄ±

Geçen ay en fazla fiyat düÅŸüÅŸü ise yüzde 47,99 ile patlÄ±canda gerçekleÅŸti. Bunu yüzde 46,66 ile salatalÄ±k, yüzde 42,31 ile taze fasulye, yüzde 41,34 ile kabak, yüzde 37,79 ile sivri biber, yüzde 13,58 ile yumurta, yüzde 8,29 ile kasko ve zorunlu trafik sigortasÄ±, yüzde 7,9 ile LPG dolum ücreti, yüzde 4,28 ile tüp gaz izledi.