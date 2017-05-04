FED kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± dolarÄ±n tepkisi ne oldu

ABD Merkez BankasÄ± (Fed) tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan faiz kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar etkilenmedi

ABD merkez bankasÄ± Fed dün sonlanan iki günlük toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan faizleri sabit tutarken, güçlü istihdam piyasasÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± çizerek ekonomide birinci çeyrekte yaÅŸanan zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±n geçici olduÄŸunu belirtti ve bu yÄ±l iki kez daha faiz artÄ±rmak için yola devam ettiÄŸi sinyallerini verdi.

Fed aynÄ± zamanda tüketici harcamalarÄ±nÄ±n saÄŸlam kalmaya devam ettiÄŸinin, iÅŸ yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n güçlendiÄŸinin ve enflasyonun hedefe yakÄ±n bir seyir izlediÄŸinin de altÄ±nÄ± çizdi.

Politika yapÄ±cÄ±lar ekonomik aktivitenin yavaÅŸlamasÄ±na raÄŸmen istihdam piyasasÄ±ndaki güçlenmenin devam ettiÄŸini belirterek, “Tüketimde devam eden büyümeyi destekleyen temeller de saÄŸlam kalmayÄ± sürdürdü” dediler.

Fed en son Mart ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± politika toplantÄ±sÄ±nda faizleri 25 baz puan artÄ±rarak yüzde 0.75 ile yüzde 1 arasÄ±na yükseltmiÅŸti.

Fed politika yapÄ±cÄ±larÄ± bu haftaki toplantÄ±nÄ±n öncesinde yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamalarda önceki senelere göre Fed’in bu yÄ±l iki faiz artÄ±rÄ±mÄ± konusunda kendisine daha çok güvendiÄŸini belirttiler.

Fed’in dün açÄ±klanan kararla beraber ekonomik büyüme konusunda iyimser kaldÄ±ÄŸÄ± ve faizlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±na dair planlarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi sinyallerini vermesi üzerine dolar, Euro ve yen karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kazanÄ±rken, hazine tahvil getirileri de hafif yükseliÅŸ gösterdi.

Kaynak: Sözcü