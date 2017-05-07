Brexit'e raÄŸmen Ä°ngiltere'de milyarderler servetlerini katladÄ±

BirleÅŸik KrallÄ±k Ã¼lkelerinden Ä°ngiltere'de yayÄ±mlanan pazar gazetelerinden Sunday Times, Ã¼lkenin en zengin isimlerini aÃ§Ä±kladÄ±

Avrupa Gazete/Halil ErdoÄŸan/Londra-BirleÅŸik KrallÄ±k ülkelerinden Ä°ngiltere'de yayÄ±mlanan pazar gazetelerinden Sunday Times, ülkenin en zengin isimlerinin geçtiÄŸimiz yÄ±l içinde servetini yüzde 14 artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaleme aldÄ±. Listede ilginç isimler var.Gazetenin Ä°ngiltere'nin en zengin isimlerini sÄ±raladÄ±ÄŸÄ± 1.000 kiÅŸilik listesine göre ülkenin Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lma süreci olan Brexit'e raÄŸmen zenginler varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 658 milyar sterline (854 milyar dolar) yükseltti.Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Adele, yÄ±l içinde 40 milyon sterlin kazanarak varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 125 milyon sterline yükseltti. Böylece Ä°ngitere'nin en çok kazanan kadÄ±n müzisyeni oldu.Listeye en hÄ±zlÄ± giriÅŸi ise futbolcu Zlatan Ibrahimovic yaptÄ±. Ibrahimovic, Manchester United'a transfer olmasÄ± sayesinde 110 milyon sterlin ile listeye girdi. iÅŸte o zenginlerden bazÄ±larÄ±.

ingiltere'deki zenginlerden bazÄ± isimler. Arsenal futbol kulübünün yüzde 30'una sahip olan Alisher Usmanov ise servetine 4 milyar sterlin ekledi.Sri and Gopi Hinduja kardeÅŸler, emlak, saÄŸlÄ±k, petrol ve gaz yatÄ±rÄ±mlarÄ± ile listenin birinci sÄ±rasÄ±nda yer alÄ±yor.Listeyi hazÄ±rlayan isimlerden Robert Watts, Brexit'e raÄŸmen milyarderlerin varlÄ±klarÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ±na gerekçe olarak hisse senetleri piyasasÄ±ndaki yükseliÅŸi gösterdi. Emlak seköründeki gelirler ise gittikçe artÄ±yor.