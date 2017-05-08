AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ lira 8 MayÄ±s 2017

FEC aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan etkilenmeyen dolarda son durum ne? Dolar ve Euro gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±? 4 MayÄ±s 2017 tarihinde dolar ve euro ile ilgili gÃ¼ncel bilgiler haberimizde