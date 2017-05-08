AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ lira 8 MayÄ±s 2017

Ã‡eyrek altÄ±n kaÃ§ liradan alÄ±nÄ±p kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor, altÄ±n fiyatlarÄ± 8 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ kaÃ§ liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde
Serbest piyasada 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 140,70 lira oldu.Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 140,50 liradan alÄ±nan 24 Ayar Külçe AltÄ±nÄ±n gramÄ± 140,70 liradan, 926 liradan alÄ±nan Cumhuriyet Ata Lira 943 liradan, 128 liradan alÄ±nan 22 Ayar BileziÄŸin gramÄ± 132 liradan, 905 liradan alÄ±nan Lira (Tam) Ziynet 923 liradan, 452 liradan alÄ±nan YarÄ±m Ziynet 462 liradan, 226 liradan alÄ±nan Çeyrek Ziynet 231 liradan satÄ±ldÄ±.