SunExpressâ€™e yÄ±lÄ±n en baÅŸarÄ±lÄ± ihracat kredi anlaÅŸmasÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼

TÃ¼rk Hava YollarÄ± ile Lufthansaâ€™nÄ±n ortak kuruluÅŸu SunExpress, uÃ§ak finansmanÄ± iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi French Tax Lease modeli iÅŸlemi ile uluslararasÄ± alanda 2016 en baÅŸarÄ±lÄ± Ä°hracat Kredi AnlaÅŸmasÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Airfinance Journal tarafÄ±ndan her yÄ±l düzenlenen ve havacÄ±lÄ±k finans konularÄ±nda farklÄ± alanlarda yÄ±lÄ±n en baÅŸarÄ±lÄ± anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n alanÄ±nda uzman baÄŸÄ±msÄ±z jüri üyeleri tarafÄ±ndan belirlenen yarÄ±ÅŸmaya, son yÄ±llarda baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde büyüyen SunExpress damga vurdu. SunExpress Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet ÇalÄ±ÅŸkan, sektörün en prestijli ödüllerinden birini aldÄ±klarÄ± için çok mutlu olduÄŸunu belirterek, “Söz konusu French Tax Lease modeli çerçevesinde 2016’da US Exim garantisi altÄ±nda ING DiBa ve BNP Paribas kredisi ile 5 uçaÄŸÄ±nÄ±n finansmanÄ± için anlaÅŸma yaptÄ±k. Bu anlaÅŸmamÄ±z sektörün en prestijli ödülleri olarak kabul edilen ve yaklaÅŸÄ±k 21 yÄ±ldÄ±r Airfinance Journal tarafÄ±ndan düzenlenen bu yarÄ±ÅŸmada, en baÅŸarÄ±lÄ± Ä°hracat Kredi AnlaÅŸmasÄ± ödülüne layÄ±k görüldü. 17 MayÄ±s’ta New York’ta düzenlenecek töreninde ödülümüzü alacaÄŸÄ±z.” dedi.

SunExpress Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet ÇalÄ±ÅŸkan

2014’te 50 adet B 737-800NG ve B 737-8 MAX için sipariÅŸ verdiklerini belirten ÇalÄ±ÅŸkan, “Bu sipariÅŸimiz SunExpress tarihinin en büyük sipariÅŸiydi. Bunun üzerine geçen yÄ±l Yönetim Kurulu kararÄ±yla, opsiyonlu olmak üzere 10 adet Boeing 737-8 MAX sipariÅŸi de ekledik. Bu doÄŸrultuda büyümeye devam ediyoruz. Åžimdiye kadar 16 adet yeni uçaÄŸÄ±mÄ±zÄ± teslim aldÄ±k, 2023’e kadar bütün uçaklarÄ±mÄ±zÄ± teslim almÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z,” dedi.

Airfinance Journal tarafÄ±ndan 21 yÄ±ldÄ±r aralÄ±ksÄ±z düzenlenen yarÄ±ÅŸmada, 92 anlaÅŸma kategorisinde, kategori baÅŸÄ±na en az 50 milyon dolarlÄ±k iÅŸlem hacmine sahip yaklaÅŸÄ±k 130 baÅŸvuru alanÄ±nda uzman baÄŸÄ±msÄ±z jüri üyeleri tarafÄ±ndan deÄŸerlendiriliyor.