SunExpressâ€™e yÄ±lÄ±n en baÅŸarÄ±lÄ± ihracat kredi anlaÅŸmasÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, uçak finansmanı için gerçekleştirdiği French Tax Lease modeli işlemi ile uluslararası alanda 2016 en başarılı İhracat Kredi Anlaşması ödülüne layık görüldü.

Airfinance Journal tarafından her yıl düzenlenen ve havacılık finans konularında farklı alanlarda yılın en başarılı anlaşmalarının alanında uzman bağımsız jüri üyeleri tarafından belirlenen yarışmaya, son yıllarda başarılı bir şekilde büyüyen SunExpress damga vurdu. SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, sektörün en prestijli ödüllerinden birini aldıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, “Söz konusu French Tax Lease modeli çerçevesinde 2016’da US Exim garantisi altında ING DiBa ve BNP Paribas kredisi ile 5 uçağının finansmanı için anlaşma yaptık. Bu anlaşmamız sektörün en prestijli ödülleri olarak kabul edilen ve yaklaşık 21 yıldır Airfinance Journal tarafından düzenlenen bu yarışmada, en başarılı İhracat Kredi Anlaşması ödülüne layık görüldü. 17 Mayıs’ta New York’ta düzenlenecek töreninde ödülümüzü alacağız.” dedi.

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan

2014’te 50 adet B 737-800NG ve B 737-8 MAX için sipariş verdiklerini belirten Çalışkan, “Bu siparişimiz SunExpress tarihinin en büyük siparişiydi. Bunun üzerine geçen yıl Yönetim Kurulu kararıyla, opsiyonlu olmak üzere 10 adet Boeing 737-8 MAX siparişi de ekledik. Bu doğrultuda büyümeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 16 adet yeni uçağımızı teslim aldık, 2023’e kadar bütün uçaklarımızı teslim almış olacağız,” dedi.

Airfinance Journal tarafından 21 yıldır aralıksız düzenlenen yarışmada, 92 anlaşma kategorisinde, kategori başına en az 50 milyon dolarlık işlem hacmine sahip yaklaşık 130 başvuru alanında uzman bağımsız jüri üyeleri tarafından değerlendiriliyor.