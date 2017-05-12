Ana Sayfa | EKONOMÄ° 12/05/2017 13:00

BDS Properties ev sahiplerini uyarÄ±yor

BDS Properties ev sahiplerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara deÄŸiniyor

BDS Properties evinizi emlak ofisi araciligi ile kiraliyorsaniz seÃ§ici olmanÄ±zÄ± Ã¶neriyor, ev sahiplerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara deÄŸiniyor, meydana gelebilecek sorunlara karÅŸÄ± profesyonel Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retiyor.

Ä°ngiltere'de ev sahiplerinin ya da emlak acentalarÄ±nÄ±n kiracÄ±lardan aldÄ±klarÄ± depozitleri hükümetçe oluÅŸturulan fonlardan birine yatÄ±rmamalarÄ± sÄ±k sÄ±k mahkeme konusu oluyor. Bu durum ev sahiplerinin sorunlu kiracÄ±larÄ±n tahliyesi için açÄ±lan davalarÄ± da kaybetmelerine yol açÄ±yor. Depozitlerin devlet güvencesinde bulunan fonlara yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin belgelerin 14 gün içerisinde kiracÄ±lara bildirilmesi gerekiyor. Tahliye durumunda evde herhangi bir hasar yoksa, kiracÄ±dan alÄ±nan depozito kiracÄ±ya teslim ediliyor. Ancak, herhangi bir hasar olmasÄ± durumunda yapÄ±lan tespitten sonra ortaya çÄ±kan masraflar kiracÄ±nÄ±n ödemiÅŸ olduÄŸu depozitten düÅŸülerek kalan bakiye kiracÄ±ya iade edilir.

BDS propertinin tercih edilme sebeplerinden bir taneside profosyonel ve uzman ekibi ile sundugu hizmetlerdir. BDS ailesi olarak tum ev sahiplerinin ve kiracilarin hizmetindeyiz.

DetaylÄ± bilgi için: 

http://bdsproperties.co.uk

Tel: 020 3198 6644

Mail: info@bdsproperties.co.uk

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
euro ve dolar

12 MayÄ±s 2017 dolar ve euro gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±

Dolar ve Euro 12 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±? Dolar ve Euro'da yÃ¼kseliÅŸ sÃ¼rÃ¼yor mu, ayrÄ±ntÄ±lar haberimizde

SunExpress kredi anlaÅŸmasÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼

SunExpressâ€™e yÄ±lÄ±n en baÅŸarÄ±lÄ± ihracat kredi anlaÅŸmasÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼

TÃ¼rk Hava YollarÄ± ile Lufthansaâ€™nÄ±n ortak kuruluÅŸu SunExpress, uÃ§ak finansmanÄ± iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi French Tax Lease modeli iÅŸlemi ile uluslararasÄ± alanda 2016 en baÅŸarÄ±lÄ± Ä°hracat Kredi AnlaÅŸmasÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

altÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ lira 8 MayÄ±s 2017

Ã‡eyrek altÄ±n kaÃ§ liradan alÄ±nÄ±p kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor, altÄ±n fiyatlarÄ± 8 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ kaÃ§ liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde