BDS Properties ev sahiplerini uyarÄ±yor

BDS Properties evinizi emlak ofisi araciligi ile kiraliyorsaniz seÃ§ici olmanÄ±zÄ± Ã¶neriyor, ev sahiplerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara deÄŸiniyor, meydana gelebilecek sorunlara karÅŸÄ± profesyonel Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retiyor.

Ä°ngiltere'de ev sahiplerinin ya da emlak acentalarÄ±nÄ±n kiracÄ±lardan aldÄ±klarÄ± depozitleri hükümetçe oluÅŸturulan fonlardan birine yatÄ±rmamalarÄ± sÄ±k sÄ±k mahkeme konusu oluyor. Bu durum ev sahiplerinin sorunlu kiracÄ±larÄ±n tahliyesi için açÄ±lan davalarÄ± da kaybetmelerine yol açÄ±yor. Depozitlerin devlet güvencesinde bulunan fonlara yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin belgelerin 14 gün içerisinde kiracÄ±lara bildirilmesi gerekiyor. Tahliye durumunda evde herhangi bir hasar yoksa, kiracÄ±dan alÄ±nan depozito kiracÄ±ya teslim ediliyor. Ancak, herhangi bir hasar olmasÄ± durumunda yapÄ±lan tespitten sonra ortaya çÄ±kan masraflar kiracÄ±nÄ±n ödemiÅŸ olduÄŸu depozitten düÅŸülerek kalan bakiye kiracÄ±ya iade edilir.

BDS propertinin tercih edilme sebeplerinden bir taneside profosyonel ve uzman ekibi ile sundugu hizmetlerdir. BDS ailesi olarak tum ev sahiplerinin ve kiracilarin hizmetindeyiz.

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