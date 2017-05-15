TÃœÄ°K verilerine gÃ¶re iÅŸsizlik rakamlarÄ± belli oldu

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin iÅŸ gÃ¼cÃ¼ istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±

Türkiye'de iÅŸsizlik oranÄ±, ÅŸubatta geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 1,7 puan yükselerek yüzde 12,6'ya çÄ±ktÄ±. Söz konusu dönemde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 676 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 900 bin kiÅŸi oldu.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtakilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ±, ÅŸubatta geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 676 bin kiÅŸi artarak, 3 milyon 900 bin kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±. AynÄ± dönemde iÅŸsizlik oranÄ± 1,7 puan yükselerek yüzde 12,6 oldu.

Ä°ÅŸsizlik oranÄ±, ÅŸubatta bir önceki aya göre ise 0,4 puan geriledi. Söz konusu oran, ocakta yüzde 13 seviyesinde bulunuyordu.

Åžubatta tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± iÅŸsizlik, 2,1 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 14,8 olarak tahmin edildi. 15-24 yaÅŸ grubunu içeren genç iÅŸsizlik oranÄ± 4,7 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 23,3'e ulaÅŸtÄ±. Ä°ÅŸsizlik, 15-64 yaÅŸ grubunda ise 1,8 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 12,9 olarak gerçekleÅŸti.

Ä°stihdam edilenlerin sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayÄ±sÄ±, ÅŸubatta geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 500 bin kiÅŸi artarak 26 milyon 956 bin kiÅŸi, istihdam oranÄ± ise deÄŸiÅŸim göstermeyerek yüzde 45,3 oldu.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayÄ±sÄ±, ÅŸubatta geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 500 bin kiÅŸi artarak 26 milyon 956 bin kiÅŸi, istihdam oranÄ± ise deÄŸiÅŸim göstermeyerek yüzde 45,3 oldu.

Bu dönemde, tarÄ±m sektöründe çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 160 bin kiÅŸi, tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± sektörlerde çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 340 bin kiÅŸi arttÄ±. Ä°stihdam edilenlerin yüzde 18,7’si tarÄ±m, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 6,7’si inÅŸaat, yüzde 55,2’si ise hizmetler sektöründe yer aldÄ±.

Åžubatta, geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tarÄ±m sektörünün istihdam edilenler içindeki payÄ± 0,3 puan, hizmet sektörünün payÄ± 0,2 puan artarken, sanayi sektörünün payÄ± 0,4 puan azaldÄ±. Ä°nÅŸaat sektörünün payÄ± ise deÄŸiÅŸim göstermedi.

Ä°ÅŸ gücüne katÄ±lma oranÄ± yükseldi

Ä°ÅŸ gücü, ÅŸubatta 2016'nÄ±n aynÄ± dönemine göre 1 milyon 175 bin kiÅŸi artarak 30 milyon 855 bin kiÅŸi, iÅŸ gücüne katÄ±lma oranÄ± ise 1 puan artarak yüzde 51,8 olarak gerçekleÅŸti. AynÄ± dönemler için yapÄ±lan kÄ±yaslamalara göre, erkeklerde iÅŸ gücüne katÄ±lma oranÄ± 0,8 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 71,7'yi, kadÄ±nlarda ise 1,2 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 32,3'ü buldu.Åžubatta, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluÅŸuna baÄŸlÄ± olmadan çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ±, geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 32,8 oldu.

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan derlenen verilere göre, 2017 yÄ±lÄ± I. döneminde toplam kamu istihdamÄ± 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 3 milyon 558 bin kiÅŸi olduÄŸu görüldü.

Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ istihdam

Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ istihdam, bir önceki döneme göre 143 bin kiÅŸi artarak 27 milyon 699 bin kiÅŸi olarak tahmin edildi. Ä°stihdam oranÄ± 0,2 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 46,5 oldu. Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸsiz sayÄ±sÄ±, bir önceki döneme göre 15 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 674 bin kiÅŸi olarak gerçekleÅŸti. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± 0,1 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla yüzde 11,7 oldu. Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸ gücüne katÄ±lma oranÄ±, bir önceki döneme göre 0,2 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 52,7 olarak hesaplandÄ±. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayÄ±sÄ±, tarÄ±m sektöründe 22 bin, inÅŸaat sektöründe 61 bin, hizmet sektöründe 83 bin kiÅŸi artarken sanayi sektöründe ise 23 bin kiÅŸi azaldÄ±.