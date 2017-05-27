Moody's ABD'yi uyardÄ± mali durumu hÄ±zla kÃ¶tÃ¼leÅŸebilir

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's, ABD hÃ¼kÃ¼metinin 2018 mali yÄ±lÄ±na dair bÃ¼tÃ§e teklifinin gerÃ§ekleÅŸmesi halinde Ã¼lkenin mali durumunun kÃ¶tÃ¼leÅŸeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Moody's, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump hükümetinin geçen salÄ± günü duyurduÄŸu 2018 mali yÄ±lÄ± bütçe teklifini deÄŸerlendirdi.KuruluÅŸtan yapÄ±lan açÄ±klamada, bütçe teklifinin ülkenin uzun dönemdeki mali hassaslÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinmediÄŸi belirtilerek, bütçenin ÅŸu anki haliyle uygulanmasÄ± durumunda ABD'nin mali durumunun beklenenden daha hÄ±zlÄ± kötüleÅŸeceÄŸi vurgulandÄ±.

ABD'nin kredi profilinin gelecekteki yönünün genel olarak mali gücündeki geliÅŸime baÄŸlÄ± olacaÄŸÄ±na dikkat çekilen açÄ±klamada, mali gücün ise orta dönemdeki federal bütçe açÄ±ÄŸÄ± ve borçlanma alanlarÄ±ndaki eÄŸilimler tarafÄ±ndan belirleneceÄŸi ifade edildi.Ülkede vergi kesintilerinin büyük ihtimalle gerçekleÅŸmesinin beklendiÄŸine iÅŸaret edilen açÄ±klamada, bunun ABD'nin mali gücü ve kredi profilinde zayÄ±flamaya neden olabileceÄŸi öngörüsü aktarÄ±ldÄ±.AçÄ±klamada, ABD hükümetinin ekonomik büyüme hedefinin 2020 için yüzde 3 oranÄ±nda olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Moody's ise ülkenin ekonomik büyümesinin 2017-2021 döneminde yÄ±llÄ±k ortalama yüzde 2,1 seviyesinde olacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyor.