Fitch Ä°zmir'in kredi notunu yÃ¼kseltti

Fitck Ratings, Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin ulusal kredi notu hakkÄ±nda karar verdi

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesinin ulusal kredi notunu, "AAA"ya yükseltti.Belediyeden yapÄ±lan açÄ±klamada, Fitch Ratings'in mayÄ±s ayÄ± raporunda, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesinin "AA+" olan kredi notunu, yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir seviyesinin en üst basamaÄŸÄ± olan "AAA"ya yükselttiÄŸi belirtildi.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesinin böylece, hem Fitch'ten hem de Moody’s’den "alÄ±nabilinecek en yüksek kredi notunu" aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.AçÄ±klamada, söz konusu rapora göre, verilen notun Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesinin "sürdürülebilir güçlü faaliyet performansÄ±nÄ±", "yüksek faaliyet marjlarÄ±nÄ±" ve "ihtiyatlÄ± yönetimini" yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Ulusal kredi derecelendirme notundaki artÄ±ÅŸ, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesinin geçmiÅŸten günümüze kadar saÄŸlam ekonomik performans sicili ve Ä±lÄ±mlÄ± borç seviyelerinden kaynaklanmaktadÄ±r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Raporda, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesinin borç ölçütlerinin duraÄŸan kalmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi, borcun cari gelire oranÄ±nÄ±n ortalama yüzde 55 ile dengede kalmasÄ±nÄ±n öngörüldüÄŸü kaydedildi.

"BaÅŸarÄ±mÄ±zÄ±n teyidi"

AçÄ±klamada deÄŸerlendirmelerine yer verilen Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, geçen yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda da Moody’s'den "en yüksek ulusal notu" aldÄ±klarÄ±nÄ±, bu yükseliÅŸ ivmesinin uyguladÄ±klarÄ± mali politikalarÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n teyidi anlamÄ±na geldiÄŸini belirtti.

KocaoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°lk defa iki derecelendirme kuruluÅŸundan da en yüksek notu alan Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi, ulusal uzun vadeli kredi notu basamaklarÄ±nÄ± teker teker tÄ±rmanarak zirveye kadar ulaÅŸtÄ±. Kredibilitesi en yüksek kuruluÅŸlar arasÄ±na girmek, 'buraya güvenle yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir' vizesini almakla eÅŸ anlamlÄ±. Güven ve istikrar ortamÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve hatta güçlendirilmesi, ekonomimizin ilerlemesi ve refahÄ±mÄ±zÄ±n artmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. Bu kredi notu, ucuz ve uzun vadeli finansmana eriÅŸimimizi daha da kolaylaÅŸtÄ±racaktÄ±r."