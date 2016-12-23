Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 23/12/2016 09:12

Dolar fiyatlarÄ±nda son durum 23 AralÄ±k 2016


Dolarda yatay hareketlilik sÃ¼rÃ¼yor. BugÃ¼n 3,50835339'dan satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kan dolarÄ±n haftanÄ±n son gÃ¼nÃ¼ kaÃ§ lirayla kapanacaÄŸÄ± merakla bekleniyor.

 GeçtiÄŸimiz günlerde 3,57 ile tarihinin zirvesini gören dolar ve ÅŸu sÄ±ralar bu bantta gezinecek gibi görünüyor. Bunun nedeni de FED'in AralÄ±k ayÄ±nda açÄ±klayacaÄŸÄ± faiz arttÄ±rÄ±m kararlarÄ±. Dolar fiyatlarÄ± ÅŸu an 3,50835339 civarlarÄ±nda dolaÅŸÄ±yor. Öngörüler FED'in 2017'den önce bir faiz arttÄ±rÄ±mÄ±na gideceÄŸi yönünde ve bu da dolar'a yarayacaÄŸÄ± için dolara talebi arttÄ±rÄ±yor ve ÅŸu sÄ±ralarda deÄŸerini kaybetmemesini saÄŸlÄ±yor. Ancak AralÄ±k ayÄ±nda bir faiz arttÄ±rÄ±mÄ± olmazsa dolar sert bir düÅŸüÅŸ yaÅŸayabilir. 

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