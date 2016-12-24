Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 24/12/2016 14:46

AltÄ±n haftayÄ± nasÄ±l kapattÄ±


Haftasonunu dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle bitiren altÄ±n, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da 127,69 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.

Güne sÄ±nÄ±rlÄ± yükseliÅŸle baÅŸlayan gram altÄ±n 127,69 liradan iÅŸlem görürken, KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 210, cumhuriyet altÄ±nÄ± 856 liradan satÄ±lÄ±yor. UluslararasÄ± piyasalarda Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± tatillerinin bugünden itibaren baÅŸlamasÄ±nÄ±n etkisi ile altÄ±n fiyatlarÄ± yatay bir seyir izliyor.Dün ABD'de açÄ±klanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 3,5 ile beklentileri aÅŸmasÄ±na karÅŸÄ±n altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± geçen haftadan bu yana devam eden yatay seyrini sürdürdü. Ons altÄ±n dün günü 1.129 dolardan tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugün sÄ±nÄ±rlÄ± yükseliÅŸle 1.131 dolar seviyelerinden iÅŸlem görüyor.

 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± da dün 127 lira sÄ±nÄ±rÄ±na kadar gerilemesinin ardÄ±ndan günü 127,4 liradan tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. Bugüne sÄ±nÄ±rlÄ± yükseliÅŸle baÅŸlayan gram altÄ±n, saat 10.25 itibarÄ±yla 127,8 liradan iÅŸlem görürken, KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 210, cumhuriyet altÄ±nÄ± 856 liradan satÄ±lÄ±yor.

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Dolar fiyatlarÄ±nda son durum 23 AralÄ±k 2016

Dolarda yatay hareketlilik sÃ¼rÃ¼yor. BugÃ¼n 3,50835339'dan satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kan dolarÄ±n haftanÄ±n son gÃ¼nÃ¼ kaÃ§ lirayla kapanacaÄŸÄ± merakla bekleniyor.


AltÄ±n fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti

AltÄ±n haftanÄ±n son gÃ¼nÃ¼ deÄŸer kaybederek, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da 127.69 liraya satÄ±lÄ±yor.

altÄ±n fiyatlarÄ±

Ã‡eyrek altÄ±n kaÃ§ TL oldu 22 AralÄ±k

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum, Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ TL'den satÄ±lÄ±yor, detaylar haberimizde